Стало известно, когда печати перестанут быть обязательными для бизнеса в Украине

Сегодня, 15:02

Государственным органам скоро запретят требовать наличия печати на документах

Печати больше не будут обязательными. Фото: superpechat.ru
Печати больше не будут обязательными. Фото: superpechat.ru

Закон, который предусматривает отмену требования обязательного использования печатей на документах, вступит в силу 19 июля. Так, закон опубликован в среду, 19 апреля, в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" и вступит в силу через 3 месяца после опубликования, передают "Украинские новости".

В частности, в Хозяйственном кодексе прописывается, что печать не может быть обязательным реквизитом документа, который подается от имени субъекта хозяйствования органу государственной власти.

Государственным органам законом запрещается требовать наличия печати на документах.

Предусматривается, что наличие или отсутствие печати не создает никаких юридических последствий.

Кроме того, вводится административная ответственность за вымогательство проставления печати на документе.

Такое действие предусматривает штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 – 1 700 гривен).

Напомним, 23 марта Верховная Рада Украины отменила требования об обязательном использовании печатей на документах. 14 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.
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