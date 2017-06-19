Суд конфисковал все имущество ОПЗ в пользу государства

Сегодня, 13:41

Одесский припортовый завод ждет повторная приватизация

Работникам ОПЗ обещают сохранить зарплаты. Фото: NewsNetwork
Работникам ОПЗ обещают сохранить зарплаты. Фото: NewsNetwork

Районный суд Одессы принял решение о специальной конфискации целостного имущественного комплекса Одесского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"В рамках заключения сделки со следствием районный суд Одессы вынес приговор о спецконфискации ЦИК Одесского НПЗ как орудия преступления преступной организации [Сергея] Курченко. Завод перешел в собственность государства в лице Кабинета министров", – написал Луценко на своей странице в Facebook.

Генпрокурор отметил, что рассчитывает на быстрый и прозрачный аукцион по повторной приватизации ОПЗ.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Фонду государственного имущества (ФГИ) Украины, а также Министерству юстиции Украины принять исчерпывающие меры для защиты имущества ПАО "Одесский припортовый завод".

В свою очередь, министр юстиции Павел Петренко предложил, чтобы правительство истребовало у ФГИ и ОПЗ материалы по сопровождению судебной тяжбы с Ostchem и передало их в Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Как известно, волна большой приватизации в Украине должна была начаться именно с продаже ОПЗ, однако этого так и не произошло.
суд, опз, нпз, Юрий Луценко, одесский припортовый завод

Вы сейчас просматриваете новость "Суд конфисковал все имущество ОПЗ в пользу государства". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

ОПЗ останавливается. Фото: Minami Himemiya

Порошенко объяснил, что делать с банкротством ОПЗ

14 Мая, 16:38

Президент ждет назначения нового главы Фонда госимущества

Украина

Владимир Гройсман призвал принять "исчерпывающие меры" для защиты ОПЗ. Фото: dialog.ua

Гройсман поручил правительству всеми силами защитить имущество ОПЗ

11 Мая, 13:59

Премьер инициирует расследование работы предприятия Генпрокуратурой и и НАБУ

Одесса

Одесский нефтеперерабатывающий завод. Фото: НикВести

Прокуратура объявила в розыск экс-руководителей Одесского нефтеперерабатывающего завода

28 Апреля, 20:47

Чиновников подозревают в неуплате более двух миллиардов гривен налогов

Политика

Николай Мартыненко

Мартыненко заявил, что у него нет 300 миллионов гривен для внесения залога

22 Апреля, 02:54

Мартыненко считает решениями со стороны обвинения "неадекватными"  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования