Суд конфисковал все имущество ОПЗ в пользу государства

Районный суд Одессы принял решение о специальной конфискации целостного имущественного комплекса Одесского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"В рамках заключения сделки со следствием районный суд Одессы вынес приговор о спецконфискации ЦИК Одесского НПЗ как орудия преступления преступной организации [Сергея] Курченко. Завод перешел в собственность государства в лице Кабинета министров", – написал Луценко на своей странице в Facebook.

Генпрокурор отметил, что рассчитывает на быстрый и прозрачный аукцион по повторной приватизации ОПЗ.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Фонду государственного имущества (ФГИ) Украины, а также Министерству юстиции Украины принять исчерпывающие меры для защиты имущества ПАО "Одесский припортовый завод".

В свою очередь, министр юстиции Павел Петренко предложил, чтобы правительство истребовало у ФГИ и ОПЗ материалы по сопровождению судебной тяжбы с Ostchem и передало их в Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Как известно, волна большой приватизации в Украине должна была начаться именно с продаже ОПЗ, однако этого так и не произошло.