Суд Литвы оштрафовал Газпром на 35,5 миллиона евро

Главный административный суд Литвы оштрафовал российский Газпром на 35,561 миллиона евро.

Отмечается, что Газпром нарушил договоренность 2004 года и не согласился подписать с компанией Lietuvos energija сделку по обмену газом.

Таким образом, Главный административный суд Литвы оставил в силе решение совета по конкуренции, который ранее назначил крупнейший в истории страны штраф.

В начале 2012 года Lietuvos energija нашла возможность купить газ на более выгодных условиях в Западной Европе и попросила у Газпром экспорта разрешить ей обмен топливом: часть газа, который Газпром экспорт поставлял в Польшу через Беларусь, была бы направлена в Литву, а образовавшийся недостаток газпромовского газа в Польше был бы покрыт из приобретенного компанией Lietuvos energija объема газа.

Совет по конкуренции в июне 2014 года признал, что отказывая Lietuvos energija в соглашении по обмену газом в 2013-2015 годах, Газпром препятствовал подписанию литовской компанией договоров с другими поставщиками газа.

Утверждалось, что тем самым российская компания нарушила условия разрешения на приобретение концерном 34% акций Lietuvos dujos. Сделка Lietuvos energija с одной и западноевропейских компаний позволила бы снизить затраты на приобретаемый компанией газ, а это скорректировало бы и цены на электроэнергию для потребителей.



