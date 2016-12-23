Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Суд Литвы оштрафовал Газпром на 35,5 миллиона евро http://www.segodnya.ua/img/article/7822/69_main.1482451938.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/69_tn.1482451938.jpg Бизнес Литовский суд обязал Газпром выплатить стране штраф в 35,5 миллиона евро

Суд Литвы оштрафовал Газпром на 35,5 миллиона евро

Сегодня, 02:12

Литовский суд обязал Газпром выплатить стране штраф в 35,5 миллиона евро

Суд Литвы оштрафовал Газпром на 35,5 миллиона евро, фото rusvesna.su
Суд Литвы оштрафовал Газпром на 35,5 миллиона евро, фото rusvesna.su

Главный административный суд Литвы оштрафовал российский Газпром на 35,561 миллиона евро.

Отмечается, что Газпром нарушил договоренность 2004 года и не согласился подписать с компанией Lietuvos energija сделку по обмену газом.
 
Таким образом, Главный административный суд Литвы оставил в силе решение совета по конкуренции, который ранее назначил крупнейший в истории страны штраф.
 
В начале 2012 года Lietuvos energija нашла возможность купить газ на более выгодных условиях в Западной Европе и попросила у Газпром экспорта разрешить ей обмен топливом: часть газа, который Газпром экспорт поставлял в Польшу через Беларусь, была бы направлена в Литву, а образовавшийся недостаток газпромовского газа в Польше был бы покрыт из приобретенного компанией Lietuvos energija объема газа.
 
Совет по конкуренции в июне 2014 года признал, что отказывая Lietuvos energija в соглашении по обмену газом в 2013-2015 годах, Газпром препятствовал подписанию литовской компанией договоров с другими поставщиками газа.
Утверждалось, что тем самым российская компания нарушила условия разрешения на приобретение концерном 34% акций Lietuvos dujos. Сделка Lietuvos energija с одной и западноевропейских компаний позволила бы снизить затраты на приобретаемый компанией газ, а это скорректировало бы и цены на электроэнергию для потребителей.
цены, истории, суд, газпром, штраф, компания, затраты, сделка, возможность, договоренность, разрешения

Вы сейчас просматриваете новость "Суд Литвы оштрафовал Газпром на 35,5 миллиона евро". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

РИА Новости

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: gazprom.ru

"Газпром" предлагает "Нафтогазу" обменяться гарантийными письмами вместо допсоглашения

Вчера, 03:44

Минэнерго РФ поддерживает позицию "Газпрома"

Экономика

Россия и Турция стоят газопровод. Фото: gazprom.ru

Россия вложит семь миллиардов евро в газопровод в обход Украины

20 Декабря, 17:55

Деньги пойдут на строительство порского участка "Турецкого потока"

Экономика

В госсобственность Турции может перейти крупный актив "Газпрома". Фото: AFP

Турция национализировала актив "Газпрома" - СМИ

20 Декабря, 12:09

В российской компании пока отказываются обсуждать сообщения о национализации Akfel Holding

Экономика

Александр Новак. Фото: minenergo.gov.ru

В России назвали условия для возобновления поставок газа в Украину

17 Декабря, 16:18

Москва ждет от Киева предоплаты за голубое топливо

Экономика

Фото: rusnedra-inform.ru

"Нафтогаз" расценивает заявление "Газпрома" как подготовку РФ нового газового кризиса

16 Декабря, 21:02

Нафтогаз" считает объемы газа, доступные Украине, достаточными для надежного обеспечения украинских потребителей газом 

Экономика

"Газпром" решил судиться за штраф. Фото: gazprom.ru

"Газпром" обжаловал взыскание 172 млрд грн в пользу Украины

16 Декабря, 10:01

Российский монополист подал апелляцию на решение киевского суда

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.