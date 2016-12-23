Суд Литвы оштрафовал Газпром на 35,5 миллиона евроhttp://www.segodnya.ua/img/article/7822/69_main.1482451938.jpghttp://www.segodnya.ua/img/article/7822/69_tn.1482451938.jpg2016-12-23T02:12:14+02:00Бизнес
Литовский суд обязал Газпром выплатить стране штраф в 35,5 миллиона евро
Суд Литвы оштрафовал Газпром на 35,5 миллиона евро
Сегодня, 02:12
Просмотров: ...
Литовский суд обязал Газпром выплатить стране штраф в 35,5 миллиона евро
Главный административный суд Литвы оштрафовал российский Газпром на 35,561 миллиона евро.
Отмечается, что Газпром нарушил договоренность 2004 года и не согласился подписать с компанией Lietuvos energija сделку по обмену газом.
Таким образом, Главный административный суд Литвы оставил в силе решение совета по конкуренции, который ранее назначил крупнейший в истории страны штраф.
В начале 2012 года Lietuvos energija нашла возможность купить газ на более выгодных условиях в Западной Европе и попросила у Газпром экспорта разрешить ей обмен топливом: часть газа, который Газпром экспорт поставлял в Польшу через Беларусь, была бы направлена в Литву, а образовавшийся недостаток газпромовского газа в Польше был бы покрыт из приобретенного компанией Lietuvos energija объема газа.
Совет по конкуренции в июне 2014 года признал, что отказывая Lietuvos energija в соглашении по обмену газом в 2013-2015 годах, Газпром препятствовал подписанию литовской компанией договоров с другими поставщиками газа.
Утверждалось, что тем самым российская компания нарушила условия разрешения на приобретение концерном 34% акций Lietuvos dujos. Сделка Lietuvos energija с одной и западноевропейских компаний позволила бы снизить затраты на приобретаемый компанией газ, а это скорректировало бы и цены на электроэнергию для потребителей.
Комментарии