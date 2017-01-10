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Сын Януковича придумал совместный бизнес-проект с моделью Playboy – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7867/84_main.1484044510.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/84_tn.1484044510.jpg Бизнес Официально информация пока не подтвержается, но сербские издания активно обсуждают тему

Сын Януковича придумал совместный бизнес-проект с моделью Playboy – СМИ

Сегодня, 11:54

Официально информация пока не подтвержается, но сербские издания активно обсуждают тему

Александр Янукович, Сорая Вучелич
Александр Янукович, Сорая Вучелич

Западнобалканские таблоиды сообщают, что Александр Янукович решил вложить 13 млн евро в недвижимость в Черногории, а побудила его к этому 31-летняя сербская модель и звезда Playboy Сорая Вучелич. Об этом пишет сербский таблоид Informer, информацию републиковали также другие таблоиды региона, передает "Европейская правда".

По данным издания, старший сын экс-президента Украины Виктора Януковича намерен строить в Черногории квартиры и бизнес-объекты, а Вучелич будет посредником в продаже.

Издание, которое называет Януковича-младшего "успешным бизнесменом" и не упоминает о санкциях, наложенных на него в Черногории и во многих других государствах, сообщает, что тот познакомился с Вучелич в прошлом году на черногорском побережье.

"Александр летом прошлого года был в Черногории, где и встретил Сораю через общих друзей. Начали общаться и в неформальной беседе пришли к общему делу. Александр рассказал, что есть разрешение на строительство, и, что планирует инвестировать в Черногории. Сорая ему сказала, что и она уже некоторое время имеет подобные планы", – сказал собеседник издания.

Сама Вучелич отказалась раскрывать подробности соглашения с Януковичем-младшим: "Я вам эту информацию не могу ни подтвердить, ни опровергнуть".

На момент публикации материала независимых подтверждений информации не поступало. 

Как известно, Александр Янукович включен в перечень лиц, против которых ЕС применяет персональные санкции с марта 2014 года. Впоследствии к этим санкциям присоединилась и Черногория. Санкции не запрещают въезд Януковича в страну, но все его активы подлежат конфискации.
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