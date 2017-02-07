Украина проиграла международный суд на 12 миллионов долларов

Международный арбитражный суд в понедельник обязал Украину возместить британской компании JKX Oil & Gas около 12 миллионов долларов убытков, которые она понесла в результате нарушения Киевом договора с Великобританией о защите инвестиций, говорится на сайте Лондонской фондовой биржи.

"Как сообщила JKX Oil, суд постановил, что правительство Украины нарушило элементы двустороннего инвестиционного соглашения между правительством Великобритании и правительством Украины, и признал ущерб JKX в размере 12 миллионов долларов", — сказано в сообщении от 6 февраля.

Британская нефтегазовая компания JKX Oil & Gas Plc работает в Украине, РФ, Венгрии, Болгарии и Словакии. В Украине ей принадлежит "Полтавская газонефтяная компания", а также четыре лицензии на разработку месторождений Игнатовское, Молчановское, Ново-Николаевское и Руденковское в Полтавской области. Совладельцем компании является украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

В середине февраля 2015 года JKX инициировала арбитражное разбирательство против правительства Украины, обвиняя его в нарушении договора к Энергетической хартии и двусторонних соглашений о защите инвестиций, заключенных Украиной с Великобританией и Нидерландами. Компания добивалась компенсации за потери, которые она понесла в результате нарушения Украиной договорных обязательств. В частности, JKX добивалась компенсации рентных платежей на сумму около 180 миллионов долларов, которые компания заплатила за возможность добывать нефть и газ на территории страны с 2011 года.