Украина в семь раз нарастила экспорт меда

Украина стала заметным игроком на мировом рынке меда. Продукция пчеловодов пользуется спросом в странах ЕС, США, Канаде и странах Азии. Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, передает "Инфоиндустрия".

В 2016 году, по данным Минагрополитики, было экспортировано почти 57 тысяч тонн меда. Это в семь раз больше, чем 10 лет назад.

"Отрасль пчеловодства сегодня является одной из самых динамичных в аграрном секторе. За последние 10 лет экспорт меда увеличился в семь раз. Я лично называю мед нашим "экспортным шлягером". За первое полугодие 2017 наши пчеловоды уже экспортировали почти 30 тыс. тонн продукции, причем нашими основными покупателями являются страны с высокой покупательной способностью потребителей – Европы и США. Но я призываю производителей меда, для закрепления своего успеха на внутреннем и внешних рынках, объединяться в кооперативы или региональные кластеры", – отметила Трофимцева.

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По словам замминистра, львиная доля производства меда в Украине приходится на малых производителей. Объединение в кооперативы позволят украинским пчеловодам эффективнее лоббировать свои интересы перед экспортерами, государством и зарубежными партнерами. Региональные кластеры пчеловодов способствовать налаживанию цивилизованных каналов сбыта продукции, сотрудничества украинских производителей меда с торговыми сетями.

Как известно, в Украине насчитывается около 400 тыс. производителей меда. Основные импортеры украинского меда за 2016 и начало 2017 (6 месяцев): Германия – 24 247 тонн; США – 21 037 тонн; Польша – 14 046 тонн; Франция – 4238 тонн; Турция – 3209 тонн; Бельгия – 2739 тонн; Венгрия – 2192 тонн.