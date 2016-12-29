Украина вводит европейские правила транзита товаров
Как пояснили в Минфине, это даст Украине возможность использовать общую транзитную процедуру Европейской ассоциации свободной торговли
Кабинет министров Украины одобрил законопроект, предусматривающий внесение изменений в Таможенный кодекс относительно приведения транзитных процедур в соответствие с европейскими стандартами. Соответствующее решение было принято на заседании правительства по представлению министра финансов Александра Данилюка, передает пресс-служба Минфина.
Как отметили в министерстве, таким образм в рамках системной реформы таможни сделан первый шаг по внедрению в Украине европейских правил транзита товаров.
Суть законопроекта. Принятый проект Закона предусматривает внесение изменений в Таможенный Кодекс, что позволит привести транзтные процедуры к европейским стандартам, а именно к Конвенции о едином режиме транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.
В частности, планируется использование в Украине отдельных типов таможенных деклараций, аналогичных тем, что используются в ЕС для процедуры общего транзита при торговле между сторонами Конвенции.
Также предусматривается осуществление в Украине таможенных формальностей с использованием информационно-телекоммуникационных систем, Которые основаны на европейских технологиях и функционируют на международном уровне.
Важность законопроекта. Принятие законопроекта начинает процедуру присоединения Украины к Конвенции о едином режим транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.
Это даст Украине возможность использования общей транзитной процедуры Европейского экономического сообщества и Европейской ассоциации свободной торговли.
Введение европейских правил транзита товаров является также одним из обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.
Значение законопроекта для Украины. Принятие законопроекта позволит Украине начать процесс внедрения в Украине европейских правил транзита товаров (в том числе разработку ИТ решений и опытную эксплуатацию европейской системы), который должен завершиться официальным приглашением о присоединении к Конвенций.
Участие Украины в едином режиме транзита также имеет ряд преимуществ:
- гарантии, выданные украинскими банками, будут действительны на территории всех сторон Конвенции;
- отсутствие необходимости декларирования экспортных товаров на границе ЕС (это будет осуществляться в Украине, при экспортной отправке).
- решается вопрос обмена информацией о товарах, перемещаемых через общую границу Украины и стран-членов ЕС.
- применение европейских транзитных правил позволит предприятиям использовать единую таможенную декларацию и единую гарантию для перемещения товаров от своего состава в состав контрагента. Как следствие, произойдет существенное ускорение и удешевление движения товаров, от которого выигрывают все участники цепочки поставок – экспортеры, перевозчики, импортеры.
- украинская таможня, в свою очередь, также уменьшит количество таможенных формальностей, необходимых для контроля за транзитными перемещениями, и получать от таможен других стран предварительную информацию о грузах еще до пересечения ими украинской границы. Это позволяет анализировать операции на предмет их рискованности еще до момента прибытия товаров в Украину, обоснованно определять формы таможенного контроля, тем самым, не задерживая грузы на границе таможенными обзорами и другими контрольными процедурами.
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