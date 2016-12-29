Украина вводит европейские правила транзита товаров

Как пояснили в Минфине, это даст Украине возможность использовать общую транзитную процедуру Европейской ассоциации свободной торговли

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, предусматривающий внесение изменений в Таможенный кодекс относительно приведения транзитных процедур в соответствие с европейскими стандартами. Соответствующее решение было принято на заседании правительства по представлению министра финансов Александра Данилюка, передает пресс-служба Минфина.

Как отметили в министерстве, таким образм в рамках системной реформы таможни сделан первый шаг по внедрению в Украине европейских правил транзита товаров.

Суть законопроекта. Принятый проект Закона предусматривает внесение изменений в Таможенный Кодекс, что позволит привести транзтные процедуры к европейским стандартам, а именно к Конвенции о едином режиме транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.

В частности, планируется использование в Украине отдельных типов таможенных деклараций, аналогичных тем, что используются в ЕС для процедуры общего транзита при торговле между сторонами Конвенции.

Также предусматривается осуществление в Украине таможенных формальностей с использованием информационно-телекоммуникационных систем, Которые основаны на европейских технологиях и функционируют на международном уровне.

Важность законопроекта. Принятие законопроекта начинает процедуру присоединения Украины к Конвенции о едином режим транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.

Это даст Украине возможность использования общей транзитной процедуры Европейского экономического сообщества и Европейской ассоциации свободной торговли.

Введение европейских правил транзита товаров является также одним из обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Значение законопроекта для Украины. Принятие законопроекта позволит Украине начать процесс внедрения в Украине европейских правил транзита товаров (в том числе разработку ИТ решений и опытную эксплуатацию европейской системы), который должен завершиться официальным приглашением о присоединении к Конвенций.

Участие Украины в едином режиме транзита также имеет ряд преимуществ: