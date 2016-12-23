Украинцы скупают дешевые смартфтоны

Поставки смартфонов в Украину в январе-сентябре 2016 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 30% – до 4,3 млн устройств. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании IDC.

"Восстановление рынка смартфонов происходит в первую очередь за счет недорогих устройств стоимостью до 200 долларов, на которые в структуре поставок приходится до 82% объема", – отмечают аналитики.

При этом средняя цена смартфона на протяжении 2016 года остается стабильной – в пределах 150 долларов за штуку.

"Это происходит за счет увеличения спроса на более дорогие смартфоны с диагональю экрана от 5,5 дюйма (фаблеты), доля которых за 9 месяцев 2016 года составила 12,6% (год назад – 5,6%)", – поясняют в IDC.

В целом по итогам 2016 года аналитики прогнозируют рост поставок мобильных телефонов и смартфонов на 17,4% по сравнению с 2015 годом – до 6,7 млн штук.

В компании отметили, что поставки смартфонов в Украину за 2016 год вырастут на 28% – до 4,2 млн устройств, достигнув показателей 2014 года. Также в 2016 году рост доли смартфонов в общем количестве мобильных терминалов составит 63% против 58% годом ранее.

Как сообщалось, объемы поставок смартфонов в Украину в 2015 году сократились по сравнению с 2014 годом на 21% – до 3,3 млн устройств.