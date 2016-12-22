Украине грозят суды с кредиторами ПриватБанка – СМИ

Держатели еврооблигаций ПриватБанка не согласны со списанием долга перед ними, и уже начали формировать комитет кредиторов. Определение единой позиции упростит их общение с властью Украины и, в случае неудачи, облегчит подачу иска. Ответчиками могут стать все: как государство, так и бывшие собственники и топ-менеджмент банка, которые скрыли информацию о состоянии ПриватБанка, пишет FinClub.

Так, во вторник, в рамках процедуры bail-in в капитал банка были конвертированы обязательства "Привата" перед связанными лицами и рядом необеспеченных кредиторов, в частности, два выпуска еврооблигаций с погашением в январе и феврале 2018 года на сумму 335 млн долларов, а также субдолг на 220 млн, долларов, который привлекался до февраля 2021 года.

Обещание провести bail-in министр финансов Александр Данилюк и глава НБУ Валерия Гонтарева дали еще в понедельник. Тогда чиновники оценили весь объем конвертируемых обязательств в 32 млрд грн. Допэмиссию объявили на 35,9 млрд грн, но фактическое увеличение составило 29,4 млрд грн.

По информации издания, уже начался процесс создания комитета кредиторов, которые недовольны конвертацией еврооблигаций в капитал ПриватБанка и последующим его обнулением. "В том, что конвертированные обязательства были обнулены, можно не сомневаться. ФГВФЛ вчера заявил, что после дополнительной эмиссии акций капитал все равно оказался отрицательным и был продан Минфину "в полном объеме за 1 грн", – отмечает издание.

Угроза проведения процедуры bail-in была анонсирована еще в Меморандуме о сотрудничестве Украины с МВФ. Ее могли применить при "чрезвычайных ситуациях для работы с системными банками" под контролем МВФ и Всемирного банка. Правда, в документе тогда речь шла лишь о том, что в капитал банка будут конвертированы только обязательства связанных лиц. "Они рассматриваются НБУ как связанные и будут подлежать bail-in", – сказал министр финансов о евробондах в понедельник. Держатели еврооблигаций на эту угрозу отреагировали мгновенно: котировки бумаг рухнули с 70-72% до 23-25% от номинала, а в среду – до 15%.

Держатели еврооблигаций, которых коснулось "списание", захотят оспорить свои потери в судах.

"Такой механизм в определенной степени противоречит принципам UNIDROIT (принципы международных коммерческих договоров, – Ред.) в части добросовестности, равности сторон договорных отношений и справедливости, а также ряду других международных соглашений, регламентирующих корпоративные взаимоотношения, участником которых является Украина. В частности, эти действия противоречат директиве ЕС о реструктуризации и банкротстве банков, а также директивам и регламентам совета по финансовой стабильности Всемирного банка", – говорит управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз.

Главный аргумент, который могут использовать кредиторы, – неполучение их согласия на проведения операции. "Процедура bail-in требует обязательного одобрения бондхолдеров, без их разрешения такая процедура может быть признана ничтожной", – считает Мороз.

Кредиторы могут использовать аргумент, что реструктуризация еврооблигаций ПриватБанка осенью 2015 года проводилась под давлением НБУ. "В обращении к инвесторам банк ссылался на постановление НБУ №329 от 21 мая 2015 года, которое обязало ПриватБанк реструктуризировать внешнюю задолженность", – говорит руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий.

Мороз считает, что держатели еврооблигаций имеют возможность обратиться за защитой своих прав: "Полагаю, что вопрос будет урегулирован во внесудебном порядке. Если же спор дойдет до суда, у держателей еврооблигаций весьма хорошие шансы на положительное решение".

Однако у власти тоже есть козырь в рукаве. Несмотря на то, что публичное обещание провести bail-in долга по еврооблигациям анонсировалось как способ решить часть проблем ПриватБанка за счет денег "связанных лиц", в украинском законодательстве предусмотрена возможность провести bail-in любых необременных обязательств банка, даже если речь идет не об инсайдерах.

Опираясь на эту норму, Украина будет выстраивать линию защиты от истцов, считают эксперты. "Конвертировать бонды можно. Наше правительство не обязано интересоваться, по какому праву они выпускались. Фонд интересует лишь то, какие пассивы, не являющиеся депозитами, есть на балансе банка. Закон дает право Фонду распоряжаться этими средства", – отмечает Паращий.

Напомним, Министерство финансов за 1 грн вчера купило 100% акций ПриватБанка. Временная администрация выполнила свою миссию и уходит из банка. Также накануне НКЦБФР утвердила увеличение уставного капитала ПриватБанка на 29,4 млрд грн – до 50,7 млрд грн.