Украину заполнил поддельный мед

За год мед в Украине подорожал в среднем на 20 – 40%. Поднятие цен эксперты связывают с мировой конъюнктурой, подорожанием сахара, скачком курса валют и ростом тарифов на электричество, пишет UBR.

На сегодняшний день на украинском рынке все еще продается прошлогодний продукт — свежий мед начнет поступать в продажу в мае. И сейчас многие торговцы стремятся распродать остатки, которые остались у них с 2016 года. Порой, они прибегают к не очень честным способам поддержания свежести продукта и его товарного вида, говорят эксперты.

Как рассказал специалист по медовому рынку Алексей Костецкий, около 50% всех продаж пасечников приходится на мед из разнотравья. Остальной рынок занимают продукты из акации, липы и гречихи. Очень небольшой процент отведен также дикому и еловому меду — это самый дорогой продукт и его мало кто производит.

На сегодняшний день, литровую банку (1,333 кг) меда можно купить по таким ценам:

акация – 250 грн/л;

липа – 200 грн/л;

разнотравье – 170-180 грн/л.

Чаще всего пасечники продают мед в "пластике", так как он дешевле. Но предпочтительней, все-таки, стеклянная тара. И если сразу брать 3 литра, то получается сэкономить порядка 20%.

При этом на небольших пасеках пока еще можно найти и более приемлемые цены.

"Мед подорожал на 30%. Раньше продавал по 70 грн, а сейчас уже по 100 грн за литр. С моими объемами (до 50 ульев) и отсутствием обществ пчеловодов можно претендовать только на внутренний рынок, а спрос из-за снижения доходов украинцев снизился на 30 – 50%", — рассказал владелец эко-пасеки "Пчелиное Царство" Егор Булычев.

В то же время, предприниматели, которые могут похвастаться большими объемами производства, часто продают свой продукт перекупщикам, а те отправляют мед за границу. Начиная с 2014 г. лидером по потреблению украинского меда стал внешний рынок.

Экспорт украинского меда побил исторический рекорд.

"Еще в 2013 году доля меда, идущего на экспорт, составляла 30%, а уже в 2014 — 54,6%, в 2015 — 56,6%. За январь-октябрь 2016 было экспортировано на 13,3 тыс. тонн меда больше, чем за аналогичный период прошлого года", — рассказала эксперт аграрных рынков Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Дарья Гриценко.

Динамика производства до 2013 г. была более-менее стабильная — порядка 70 тыс. т в год. Начиная с 2014 г. объемы выкачки упали (минус территория Крыма, оккупированные территории Донецка и Луганска) до 66,5 тыс. т, а в 2015 г. — до 63,6 тыс. т.

Так как большая часть украинского меда идет на экспорт, а основными потребителями являются страны ЕС (их доля, по данным УКАБ, в 2015 г. составляла 71,2%), то на цены влияет ситуация в Европе. А на внутренних ценниках сказываются объемы производства и количество производителей в Украине.

"Компании, работающие на экспорт, хотят покупать у пчеловодов дешево и за гривни, а продавать за границу за евро. И если мед они берут оптом на пасеках по 30 грн/кг, то продают уже по мировым ценам — 2,50-2,60 евро/кг", — рассказал Костецкий.

В целом, по словам Гриценко, общим трендом рынка является все большая ориентация на внешние рынки и, как следствие, увеличение объемов экспорта на фоне стабильного производства. И в ближайшее время можно будет наблюдать наращивание отгрузок в Европу, ведь с учетом девальвации гривни экспорт меда становится все более выгодным.

Суррогатный мед и "наколотые" пчелы

Но скупают мед у пасечников не только на экспорт. Крупные партии идут также компаниям-поставщикам торговых сетей. И порой, чтобы удешевить продукт и продлить срок его хранения, они разбавляют (подделывают) продукт.

Как рассказал соуправляющий компанией BeeCool Алексей Дмитренко, недобросовестные продавцы либо просто смешивают разные сорта меда, чтобы тот не кристаллизовался, или же разводят в воде сахар, сироп и крахмал. Суррогат варят (карамелизируют), а потом смешивают с натуральным медом.

"Чаще всего, конечно, на фальсификат можно натолкнуться в супермаркетах и магазинах. Реже — на рынках и ярмарках. Лучше всего покупать его непосредственно у пчеловодов на пасеках, проверив перед этим соответствующие документы — зачастую, это сертификат Института пчеловодства Прокоповича. Но бывает, что у крупных производств есть и свои лаборатории", — заметил в разговоре с Костецкий.

Наличие должных документов очень важно, так как иногда продажей некачественного меда грешат и сами пасечники. "Некоторые производители используют антибиотики для лечения пчел, и лекарство в итоге попадает в мед", — заметила Гриценко.

На рынке есть и другие проблемы: пасечники жалуются на отсутствие поддержки государства и плохо развитый рынок меда внутри страны.

"Весь мир пчеловодства зарабатывает на опыления полей, у нас же этот рынок мертв, нет ни базы, ни заказов, ни тендеров. Нет льготных кредитов, скидок на лекарства, сахар для подкормки пчел осенью. Последняя очень затратная для пчеловодов, а если ее не проводить в августе, то в сентябре пчелиные семьи уже разрушатся", — отметил Егор Булычев.