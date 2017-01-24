Увольнять сотрудников "Рошена" в России будут до осени

Сегодня, 15:12

Первые сокращения начнутся в апреле 2017 года

Липецкая кондитерская фабрика «Рошен». Фото: roshen.com
Липецкая кондитерская фабрика «Рошен». Фото: roshen.com

В управление труда и занятости Липецкой области России поступило уведомление о массовом сокращении персонала на Липецкой кондитерской фабрике "Рошен" (входит в корпорацию Roshen). Об этом сообщил первый заместитель начальника российского ведомства Виктор Кирей.

По его словам, согласно документу, на фабрике будут сокращены 697 человек. Первые сокращения начнутся в двадцатых числах апреля. "Примерно половина сотрудников будет сокращена в апреле-мае, остальные – до ноября", – уточнил Кирей.

Так, в частности, 209 операторов линии по производству пищевой продукции будут уволены с апреля по июнь, 44 старших оператора линии – в мае-июне, 87 укладчиков-упаковщиков – в апреле-мае. Кроме того, с мая по сентябрь запланировано сокращение 10 начальников отделов, в мае-июне – 23 ремонтников, в сентябре-октябре – трех инженеров, в октябре-ноябре – заместителя главного бухгалтера.

Как сообщалось, Roshen объявила о предстоящей остановке работы фабрики в Липецке. В "Рошене" заявляют, что фабрика в Липецке закрывается "по экономическим и политическим причинам"

В компании напоминают, что начиная с 2013 г. производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в три раза.

"Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции Roshen на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения", – заявляют в "Рошене".

Владельцем корпорации Roshen является президент Украины Петр Порошенко. В ходе избирательной кампании он обещал продать Roshen, нанял для этого инвестиционную компанию Rothschild и украинскую инвестгруппу "Инвестиционный капитал Украины" (ICU). Однако из-за отсутствия покупателей в январе 2016 года был подписан договор, по которому Порошенко передал долю в корпорации в независимый "слепой" траст. Банк-управитель траста имеет также четырехлетнюю доверенность на переговоры о продаже активов.
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Источник:

Интерфакс

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