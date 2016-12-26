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В экс-правлении "Привата" назвали мифом вывод миллиардных средств http://www.segodnya.ua/img/article/7830/11_main.1482716293.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/11_tn.1482716293.jpg Бизнес В НБУ знают о том, что средства не выводились, отметил Гороховский

В экс-правлении "Привата" назвали мифом вывод миллиардных средств

Сегодня, 03:43

В НБУ знают о том, что средства не выводились, отметил Гороховский

В экс-правлении &quot;Привата&quot; назвали мифом вывод миллиардных средств, фото Подробности
В экс-правлении "Привата" назвали мифом вывод миллиардных средств, фото Подробности

Бывший первый заместитель главы правления ПриватБанка Олег Гороховский отрицает вывод средств из банка перед вводом в него временной администрации.

"В современном мире ничего не возможно никуда вывести и об этом бы все знали и это бы все видели и так далее. Их, мифических миллиардов выведенных, не существует", – сказал Гороховский в эфире телеканала "1+1".

По его словам, Национальный банк Украины знает о том, что средства не выводились.

Ранее, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявляла, что перед вводом в ПриватБанк временной администрации, из него было выведено 2,6 млрд грн.

Напомним, 18 декабря правительство национализировало ПАО "ПриватБанк". 21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций ПриватБанка: Минфин приобрел 100% акций за одну гривну. Принятое решение объяснили необходимостью, поскольку банк находился в сложном положении. Международные финансовые институты поддержали это решение.

Напомним, в понедельник, 19 декабря, после объявления о национализации ПриватБанка, украинцы сняли около 2 млрд наличных с банкоматов ПриватБанка. В среду, 21 декабря, в НБУ сообщили, что объем снятия наличных с банкоматов ПриватБанка сравнялся с показателями до национализации.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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