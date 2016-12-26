В экс-правлении "Привата" назвали мифом вывод миллиардных средств
В НБУ знают о том, что средства не выводились, отметил Гороховский
Бывший первый заместитель главы правления ПриватБанка Олег Гороховский отрицает вывод средств из банка перед вводом в него временной администрации.
"В современном мире ничего не возможно никуда вывести и об этом бы все знали и это бы все видели и так далее. Их, мифических миллиардов выведенных, не существует", – сказал Гороховский в эфире телеканала "1+1".
По его словам, Национальный банк Украины знает о том, что средства не выводились.
Ранее, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявляла, что перед вводом в ПриватБанк временной администрации, из него было выведено 2,6 млрд грн.
Напомним, 18 декабря правительство национализировало ПАО "ПриватБанк". 21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций ПриватБанка: Минфин приобрел 100% акций за одну гривну. Принятое решение объяснили необходимостью, поскольку банк находился в сложном положении. Международные финансовые институты поддержали это решение.
Напомним, в понедельник, 19 декабря, после объявления о национализации ПриватБанка, украинцы сняли около 2 млрд наличных с банкоматов ПриватБанка. В среду, 21 декабря, в НБУ сообщили, что объем снятия наличных с банкоматов ПриватБанка сравнялся с показателями до национализации.
Вы сейчас просматриваете новость "В экс-правлении "Привата" назвали мифом вывод миллиардных средств". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии