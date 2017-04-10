В Метинвесте объяснили, какова реальная стоимость услуг "Укрзализныци" для бизнеса

В результате аварии на железной дороге между станциями Волноваха и Карань, когда сошли с рельс 4 зерновоза, ПАО "ММК им. Ильича" гарантировано теряет в производстве 11 тыс. т чугуна, что составляет около 4 млн доллаов в экспорте металлопроката). Об этом сообщил генеральный директор ПАО "ММК им. Ильича" Юрий Зинченко.

Фактически затраты на такие аварии производители вынуждены включать в себестоимость продукции. В связи с этим возможное повышение тарифов на перевозку грузов "Укрзализныцей" представляет серьезную угрозу для экспортного потенциала Украины.

"Очередной "сюрприз" от "Укрзализныци" на подходе к Мариуполю между станциями Волноваха и Карань сошли с рельс 4 зерновоза, один из которых опрокинулся. Начаты восстановительные работы, для работы подъемного крана разобрано около 500 м контактной сети, движение в/из Мариуполя остановлено. Кратко о наших потерях от этого "сюрприза" по состоянию на данный момент: минус 3 маршрута с сырьем через Камыш-Зарю 8 апреля, минус 8 сегодня, т. е. мы уже гарантировано потеряем в производстве 11 тыс. т чугуна (или около 4 млн долларов в экспорте металлопроката). Нашим поставщикам железной руды в Кривом Роге остановили погрузку, которую они уже вряд ли нагонят, на данный момент минус 8 маршрутов. Это к вопросу про реальную стоимость услуг "Укрзализныци" для бизнеса", – написал Зинченко на своей странице в Facebook.

Также, по словам Зинченко, обещанных 22 грузовых поезда в сутки через Камыш-Зарю предприятие так и не увидело.