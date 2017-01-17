В Украине могут запретить хостелы и офисы в жилых домах: что изменится (инфографика)

Верховная Рада Украины уже в четверг, 19 января, готовится заново рассмотреть законопроект № 5473, который запрещает размещение бизнес-офисов и хостелов в жилых домах. Принять этот документ парламентарии пытались еще в декабре, но тогда на фоне бюджетного процесса не набралось нужного количества голосов.

Согласно пояснительной записке, законопроект призван защитить права жителей многоквартирных домов. "Сегодня.ua" и эксперты проекта PolitEyes выяснили, что именно должен изменить закон.

Ключевые новации:

Запрет на обустройство офисов, хостелов и других коммерческих помещений в квартирах жилых домов.

Установление штрафа за выявленное нарушение в размере от 34 до 80 тыс грн.

Положительные черты законопроекта:

установление ограничений, которые используются в мировой практике;

не помешает свободной конкуренции;

увеличит спрос на коммерческую недвижимость, будет иметь положительное влияние на владельцев офисных центров;

уменьшит нагрузку на жилые дома, окажет положительное влияние на жителей многоквартирных домов (например, уменьшит использование лифтов, внутренних коммуникаций, парковки и т.д.);

владельцам квартиры разрешается самостоятельно проводить в ней коммерческую деятельность без наемных сотрудников.

Андрей Ерашов партнер организации EasyBusiness Законопроект № 5473 предлагает запретить использование жилых помещений для размещения офисов и хостелов. Это позволит решить актуальную проблему на украинском рынке недвижимости без негативных последствий для свободной и прозрачной конкуренции. Потенциально законопроект может изменить спрос на строительство нежилых помещений. Кроме того, принятие законопроекта будет иметь положительное влияние на жителей многоквартирных домов, поскольку отсутствие офисов уменьшит нагрузку на внутренние коммуникации и внешнюю инфраструктуру (например, высвободит места для парковки, позволит уменьшить расходы на обслуживание лифта и т. д.). Вместе с тем, предприниматели будут вынуждены арендовать нежилые помещения, что может увеличить цену их товаров/услуг для пользователей. Считаю, что законопроект предлагает изменения, стоят поддержки и продвижения. Однако считаю необходимым предоставить в тексте законопроекта четкое разъяснение формулировкой "деятельность, нарушает права и интересы владельцев" и "использование не по назначению квартир". Детализация позволит избежать манипуляций со стороны контролирующих органов органами. Поэтому рекомендую принять № 5473 в первом чтении.

Отрицательные черты законопроекта:

повышение расходов на ведение бизнеса из-за необходимости аренды более дорогой коммерческой недвижимости;

угроза закрытия части микро-, малого и среднего бизнеса;

потенциальные проблемы при регистрации физлиц-предпринимателей в жилых помещениях;

дополнительные возможности для коррупции со стороны правоохранительных, регистрационных и контролирующих органов;

риск нежелание застройщиков предоставлять домам статус жилых;

увеличение давления на владельцев квартир, которые сдают свое жилье в аренду;

появление практики заключения предпринимателями фиктивных договоров аренды нежилых помещений;

высокая стоимость штрафов, которая увеличивает риск коррупции;

не учитывает местную специфику (на уровне региона, населенного пункта и т.д.), устанавливает единые правила для всей страны;

не предусматривает механизма согласования ведения бизнеса в жилом доме с согласия соседей и / или разрешением местных властей;

не регулирует процедуру перевода жилых помещений в жилые и наоборот;

предусматривает лишь административную ответственность за нарушения, не в интересах соседних жителей.

Дмитрий Романович проектный менеджер реформы дерегуляции Национального совета реформ Законопроект № 5437 четко закрепляет запрет использовать жилые помещения в качестве офисов и мини-отелей и существенно повышает штрафы за невыполнение закона. Законопроект будет иметь негативные последствия для малого и среднего бизнеса. Использование жилых помещений в качестве офисов – это вынужденный шаг для предпринимателей, связанный с дефицитом офисных помещений и слишком высокой стоимости их аренды. Фактически законопроект заставляет малый бизнес или переезжать в офисные центры, или платить взятки, поскольку это будет дешевле, чем заплатить штраф. Законопроект действует только в интересах владельцев офисных помещений и контролирующих органов. Рекомендую отклонить законопроект № 5437. Решить декларируемую законопроектом проблему можно путем упрощения процедуры согласования деятельности офиса/хостела с жителями дома. Например, через получение согласия жителей.

Таким образом, 7 из 9 опрошенных экспертов (77,8%), которые принимают участие в проекте PolitEyes рекомендовали отклонить законопроект. 4 из 7 экспертов (57,1%) считают, что адвокация не время. 2 из 7 экспертов (28,6%) считает, что законопроект потерял актуальность.