В Украине началась подготовка к приватизации "Центрэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к приватизации государственного пакета акций одной из крупнейших энергогенерирующих компаний в Украине – "Центрэнерго". Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"Подготовка к приватизации "Центрэнерго" уже начата. Уже выбран советник. Компания Ernst&Young является главной в составе консорциума, который будет готовить это предприятие к продаже и консультировать украинское правительство, о том, как максимизировать его стоимость в процессе прозрачной и конкурентной приватизации", – сказал он.

Как ранее сообщалось, Фонд госимущества выставил на приватизационный конкурс по 25% акций "Одессаоблэнерго" (начальная цена 631 млн грн), "Донецкоблэнерго" (143 млн грн), "Донбассэнерго" (669 млн грн), "Сумыоблэнерго" (370 млн грн), "ДТЭК Днепрооблэнерго" (728 млн грн), "ДТЭК Западэнерго" (347 млн грн), "Киевэнерго" (759 млн грн).

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Из них компания Ornex приобрела на фондовой бирже ПФТС по 25% акций "ДТЭК Западэнерго" и "Киевэнерго". Цена 25% акций "ДТЭК Западэнерго" составила 417,163 млн гривен (что на 69,58 млн гривен больше стартовой стоимости). За 25% акций "Киевэнерго" уплачено 759,633 млн гривен. Также Ornex приобрела 25% акций "ДТЭК Донецкоблэнерго" за 143,81 млн гривен. Еще три конкурса не состоялись из-за отсутствия покупателей.

Как ранее заявляли в Фонде госимущества, приватизация украинских облэнерго является частью обязательств Украины перед МВФ. В Минфине также подсчитали, что срыв приватизационных конкурсов компаний энергетической отрасли приведет к недополучению государственным бюджетом 16,6 млрд грн.