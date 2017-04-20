В Украине начинается дефицит сигарет – эксперты

Украинским курильщикам приходится искать замену привычным маркам сигарет. После того, как Государственная фискальная служба изъяла в аэропорту "Борисполь" контрабандную партию сигарет на 15 млн грн, а Генпрокуратура в ходе проверок заблокировала работу украинского дистрибьютора табачных изделий TEDIS, в Украине образовался дефицит сигарет. И с каждым днем он только нарастает, а список дефицитных позиций – расширяется, говорят эксперты, пишет UBR.

Некоторые специалисты не исключают, что сложившаяся ситуация является частью передела табачного рынка, который в Украине оценивают в 30 – 50 млрд грн. Ежедневной оборот отрасли доходит до 100 млн грн. И не исключено, что за место компании-монополиста решило побороться еще несколько фирм. Сейчас табачная дистрибуция сосредоточена в одних руках, поэтому производителям банально некому отгружать товар.

Перебои в работе компании TEDIS существенно повлияли и на работу самих табачных компании, и всей отрасли в целом, говорят эксперты.

По словам директора отдела корпоративных вопросов и коммуникаций компании JTI Александра Когута, на данный момент реализация их продукции со складов дистрибьютора в розничную торговлю затруднена.

"Это приведет к дефициту продукции в точках продаж и создаст трудности для потребителей. Отсутствие полноценной реализации спровоцировало проблемы с оплатой за продукцию нашего производства. В результате под угрозой оказались наши отчисления в госбюджет от оплаты акцизного и других налогов", — отметил Когут.

Табачные запасы

Как рассказала UBR.ua гендиректор Ассоциации ритейлеров Украины Марина Черненко, ощущается нехватка в первую очередь сигарет среднего (Chesterfield, Winston, Rothmans, Marlboro) и низшего (украинские марки) ценовых сегментов популярных марок.

При этом, по словам директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, проблемой может стать и покупка более дорогих сигарет.

"Заблокированы поставки именно более дорогого сегмента. Сигареты до 25 грн за пачку еще можно найти на прилавках магазинов. В основном, они еще есть там, где обычно их покупают мало. Те же заправки могут сейчас не плохо заработать на дефиците", — добавил Дорошенко.

Ажиотаж лишь усугубляет дефицит.

Дорогие сигареты, которые сложно найти в киевских киосках и супермаркетах, скажем, Parliament, в изобилии есть в сельских магазинах. И некоторые столичные курильщики, узнав об этом, уже потянулись за запасами в ближайшие к городской черте продмаги.

Многие курильщики, узнав о возможном дефиците табачных изделий, кинулись скупать сигареты целыми блоками. При этом некоторые уже особо не смотрят на марки – берут, что есть. Ажиотаж, как это всегда бывает, лишь усугубляет дефицит. Некоторые эксперты считают, что на волне дефицита продавцы могут взвинтить цены на сигареты. Особенно это касается торгующих у метро бабушек, которые всегда очень чутко реагируют на ценовую конъюнктуру.

"Этот дефицит сигарет является искусственным. Он сознательно разгоняется производителями табака через средства массовой информации. Через панические слухи в СМИ много курильщиков начали скупать сигареты с запасом и именно это создало проблемы. Не удивительно, если начнутся спекуляции", — отметил завсектором контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Министерства здравоохранения Украины Константин Красовский.

Как долго продлиться дефицит зависит в основном от развития конфликта между TEDIS и силовиками. Сами табачные компании лихорадочно ищут способ, который бы позволил им обеспечить бесперебойные поставки продукции в розницу.

По словам Дорошенко, побороть дефицит помогут прямые контракты с торговыми сетями и производителям. Подобные переговоры, не исключает эксперт, сейчас и ведутся.

"Думаю, до начала майских праздников, либо уже после них, стабильные поставки должны восстановиться. Первое – более вероятно, так как логичнее будет уйти на выходные с затаренными складами", — добавил Дорошенко.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что руководство АМКУ заподозрили в получении взяток от "Тедиса".

Как сообщалось, в конце марта силовики разоблачили схему особо крупной неуплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен из Украины через компанию "Тедис". В том числе компанию обвиняют в финансировании терроризма. Однако TEDIS Ukraine отрицает все обвинения Генеральной прокуратуры, компания уже попросила защиты у президента Петра Порошенко и главы МВД Арсена Авакова.

Кроме того, правоохранители провели обыски в Антимонопольном комитете Украины, связанные с делом табачного дистрибьютора.

Также стало известно об аресте корпоративных прав и банковского счета компании "Тедис-Украина"в ПриватБанке.

"Тедис-Украина" (ранее "Мегаполис") – дистрибьютор табачных изделий в Украине. Компания входит в ТОП-20 крупнейших в Украине и полностью контролирует рынок дистрибуции табачных изделий. В течение многих лет компания сотрудничала с международными производителями табачной продукции: JapanTobacco International, Philip Morris International, Imperial Tobacco Group, British American Tobacco, а также с поставщиками зажигалок FireTime и Ringo Ltd. В 2014 и 2015 годах 100% произведенных в Украине сигарет были реализованы "Тедису".

В декабре 2016 года АМКУ оштрафовал "Тедис" на 431 млн гривен за злоупотребление монопольным положением – претензии были к установлению цен. Кроме того, по данным АМКУ, "Тедис" частично отказывался продавать товар при отсутствии альтернативных продавцов.