В Украине оживает розничная торговля – Госстат

Сегодня, 17:30

Оборот розничной торговли Украины в январе-марте вырос

Объемы розничной торговли в Украине растут. Фото: Pixabay
Объемы розничной торговли в Украине растут. Фото: Pixabay

Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения военной операции на Донбассе в январе-марте 2017 года в сопоставимых ценах увеличился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщила Государственный комитет статистики Украины (Госстат).

В то же время, по сравнению с минувшим месяцем этот показатель увеличился на 15,6%, а по сравнению с мартом-2016 – на 8,7%.

Согласно сообщению, наибольший рост розничного товарооборота в январе-феврале 2017 года, включая розничный товарооборот предприятий (юрлиц), осуществляющих деятельность по розничной торговле, зафиксирован в таких областях:

  • Кировоградской (на 7,6%);
  • Киевской (на 7%);
  • Черниговской и Винницкой (на 6,2%);
  • Сумской (на 5,9%);

а также в Киеве (на 5,8%).

Как сообщалось, по состоянию на 1 марта 2017 года общая сумма задолженности по выплате заработных плат в Украине составила 1,9 млрд грн. Из этой суммы 947 млн грн приходилось на экономически активные предприятия.
торговля, рост, госстат, товарооборот, деятельность, розничная торговля, в украине

Вы сейчас просматриваете новость "В Украине оживает розничная торговля – Госстат". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Задолженность по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения увеличилась на 6,7%. Фото: "Сегодня"

Итоги недели: украинцы продолжают наращивать долги за ЖКХ-услуги и массово не доверяют врачам

31 Марта, 19:13

Реальная зарплата немного выросла, а в бюджет поступило 2 млрд грн военного сбора  

Происшествия и криминал

Мужчина эксплуатировал 12-летнюю девочку. Фото: timeskz.kz

Секс-рабство в Херсонской области: за торговлю детьми мужчине грозит 15 лет тюрьмы

30 Марта, 16:58

Подозреваемый заставил 12-летнюю девочку употреблять алкогольные напитки и коноплю, чтобы довести ее до беспомощного состояния

Экономика

Хотят продавать авиатехнику, продукты питания, одежду в США, Японию и Канаду. Фото AFP

Экспортная стратегия Украины: чем будем торговать

30 Марта, 08:08

Власти делают ставку на продукты и технику. Эксперты: нужны новые рынки

Одесса

Ремонт. Благоустроить территорию обещают к началу мая. Фото: В. Серова

Стройка на Одесской набережной: "балкон" над пляжем и деревья вместо ларьков

29 Марта, 06:44

Власти разрешили построить над пляжами "балконы" для торговли - за это частник облагородит набережную

Экономика

В Украине растут долги по зарплатам

28 Марта, 12:00

Больше всего украинцам задолжали экономически активные предприятия 

Украина

Фото: Pixabay

Украинское молоко может исчезнуть с прилавков

27 Марта, 22:17

По словам экспертов, если спрос не вырастет, а государство не поддержит производителей финансово, украинское молоко дешевле будет заменить импортным

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования