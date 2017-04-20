В Украине оживает розничная торговля – Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения военной операции на Донбассе в январе-марте 2017 года в сопоставимых ценах увеличился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщила Государственный комитет статистики Украины (Госстат).

В то же время, по сравнению с минувшим месяцем этот показатель увеличился на 15,6%, а по сравнению с мартом-2016 – на 8,7%.

Согласно сообщению, наибольший рост розничного товарооборота в январе-феврале 2017 года, включая розничный товарооборот предприятий (юрлиц), осуществляющих деятельность по розничной торговле, зафиксирован в таких областях:

Кировоградской (на 7,6%);

Киевской (на 7%);

Черниговской и Винницкой (на 6,2%);

Сумской (на 5,9%);

а также в Киеве (на 5,8%).

Как сообщалось, по состоянию на 1 марта 2017 года общая сумма задолженности по выплате заработных плат в Украине составила 1,9 млрд грн. Из этой суммы 947 млн грн приходилось на экономически активные предприятия.