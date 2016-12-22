В Украине оживает рынок труда: нужны рабочие и продавцы (инфографика)

Самые высокие зарплаты и больше всего вакансий традиционно предлагают в больших городах

Весь 2016 год работодатели Украины активно нанимали персонал и размещали гораздо больше вакансий, чем в 2015 году. Были месяцы, когда количество вакансий вдвое превышало показатели аналогичных периодов прошлого года, сообщил директор по развитию Work.ua Сергей Марченко и поясняли такую динамику снижением интенсивности боев на Донбассе.

В среднем, по данным Марченко, в 2016 году количество вакансий относительно аналогичных периодов прошлого года выросло на 62%. Активнее всего рост прослеживался во втором квартале, а пик пришелся на июнь – 101% роста в сравнении с июнем 2015-го.

"По отраслям заслуживает внимания рост в сфере строительства и архитектуры. Здесь средний месячный рост (месяц к соответствующему месяцу прошлого года) составил впечатляющие 102%. Это очень позитивный сигнал. Бурный рост в строительстве говорит о том, что уже сейчас строятся объекты, которые в следующем году будут достроены и начнут производить продукцию, оказывать услуги и повышать ВВП. Получается, экономический эффект от того, что строится сейчас мы еще ощутили не до конца", – поясняет эксперт.

Еще сильнее вырос спрос на рабочие специальности. Так, вакансий в производстве стало в среднем на 106% больше, чем в прошлом году. "Промышленность и строительство – два базовых сектора экономики и рост в них приведет к росту активности во многих смежных отраслях", – дает оптимистичный прогноз Марченко.

Также активно размещались вакансии в логистике – +99%, сфере обслуживания – +91%, транспорт,е и автобизнесе – +84%.

Среди наиболее востребованных профессий в Украине по прежнему много вакансий в продажах. Лидеры рейтинга востребованных – менеджеры по продажам, на втором месте – продавцы-консультанты, а замыкают тройку лидеров водители.

Больше всего вакансий, традиционно, в больших городах: Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Львове. При этом активность соискателей там тоже заметно выше. К примеру, киевляне в прошлом году отправили более 2 тысяч резюме в расчете на тысячу жителей. Ниже всего активность в Кропивницком. Там соискателями в 2016 году отправлено в 16 раз меньше резюме, чем в Киеве.

Заработки тоже выше в больших городах. Первенство здесь за столицей со средней зарплатой 8309 грн. Второе место занимает Одесса – 7892 грн. На третьем Харьков – 7922 грн.

В этом году в десятке лидеров оказались четыре области из Западной Украины, традиционно считавшиеся раньше беднейшими. В этом году меньше всех зарабатывали не в западных, а в северных областях: Ровенской, Житомирской, Волынской, Сумской и возглавившей антирейтинг заработков, Черниговской.

СПОРНАЯ "МИНИМАЛКА". Интересная статистика пришла из результатов опросов работодателей по поводу повышения с 1 января минимальных заработных плат. Так, большинство работодателей считает, что это повышение не повлияет на их планы по найму. Также большинство готово повышать зарплаты сотрудникам, которые зарабатывали меньше 3200 грн.

Правда, есть 8% респондентов, готовых уволить сотрудников, только бы не платить больше.

Соискатели же отмечают, что повышение минимальной заработной платы недостаточное. 84% опрошенных считают, что минималка должна быть выше 3200 грн.

С другой стороны, больше работать в случае повышения своей зарплаты готовы только 41,3% опрошенных. 36,4% считают, что и так много работают, еще 9,1% не готовы работать больше по другим причинам.