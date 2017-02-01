В Украине подорожало электричество для бизнеса

Сегодня, 09:55

Тариф вырос для всех категорий, кроме населения

Свет для бизнеса стал дороже. Фото: Pixabay
Свет для бизнеса стал дороже. Фото: Pixabay

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 февраля 2017 года повысила розничные тарифы на электрическую энергию, отпускаемую для каждого класса потребителей, кроме населения. Решение было принято на заседании НКРЭКУ 23 января.

Cтоимость электроэнергии для украинских предприятий возрастет на 1 – 3%. Например, для ПАО "Киевэнерго" предлагается для потребителей 1-го класса напряжения устанавливаются тарифы на уровне 147,71 коп./КВт на год (без НДС), для 2-го класса напряжения – 170,72 коп./КВт в год (без НДС).

Только два энергопредприятия из списка НКРЭКУ пока не обязали повысить тарифы. Эти энергоснабжающие компании работают в Николаевской и Львовской областях.

5688_01* На территории осуществления лицензированной деятельности, кроме территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия или осуществляют их не в полном объеме

Как известно, к первому классу потребителей электроэнергии относятся крупные промпредприятия, получающие электричество со степенью напряжения выше 27,5 кВт.

Напомним, электроэнергия для населения подорожает с 1 марта 2017 года – это будет заключительный этап приведения тарифа к экономически обоснованному уровню.

Так, с первого марта при потреблении до 100 кВт*час придется платить 90 копеек, каждый следующий киловатт обойдется в 168 копеек. При этом отдельного тарифа для тех, кто потребляет более 600 кВт*час, не будет.

К примеру, семья, которая каждый месяц тратит 200 кВт*час электроэнергии, на данный момент платит за свет 258 гривен. Уже в марте за этот же объем энергии придется заплатить 336 гривен.
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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