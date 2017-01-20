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В Украине растет розничная торговля http://www.segodnya.ua/img/article/7902/35_main.1484922820.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/35_tn.1484922820.jpg Бизнес Товарооборот в стране увеличился по итогам прошедшего года

В Украине растет розничная торговля

Сегодня, 16:32

Товарооборот в стране увеличился по итогам прошедшего года

В Украине вырос товарооборот. Фото: Pixabay
В Украине вырос товарооборот. Фото: Pixabay

В Украине по итогам 2016 года оборот розничной торговли вырос на 3,7%. Так, в сопоставимых ценах он составил 1,16 трлн гривен. Об этом сообщает официальная статистика. 

Лидерами по росту торгового оборота в рознице стали Киевская и Львовская области, где показатель повысился на 6% и 7,5% соответственно.

В то же время, оборот розничной торговли снизился в Донецкой области – на 3,4%.

Напомним, розничный товарооборот предприятий розничной торговли в 2015 году сократился на 21%, составив 477,967 млрд грн.
статистика, товарооборот, розничная торговля, 2016 год

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"Сегодня"

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