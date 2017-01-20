В Украине растет розничная торговля
Товарооборот в стране увеличился по итогам прошедшего года
В Украине по итогам 2016 года оборот розничной торговли вырос на 3,7%. Так, в сопоставимых ценах он составил 1,16 трлн гривен. Об этом сообщает официальная статистика.
Лидерами по росту торгового оборота в рознице стали Киевская и Львовская области, где показатель повысился на 6% и 7,5% соответственно.
В то же время, оборот розничной торговли снизился в Донецкой области – на 3,4%.
Напомним, розничный товарооборот предприятий розничной торговли в 2015 году сократился на 21%, составив 477,967 млрд грн.
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