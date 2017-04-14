В Украине стремительно растут цены на грибы

Дешеветь продукт начнет не раньше, чем через неделю после Пасхи

В Украине дорожают грибы. За несколько дней до Пасхи производители подняли цену сразу на 3 грн, до 28 грн/кг.

"Это минимальная стоимость грибов хорошего качества, которые отпускаются хозяйствами в возвратной таре. Разумеется, фасованные грибы в торговых сетях стоят дороже, так как в цену включены не только стоимость упаковки, но и доставка, место на полке и т.п", — рассказал UBR директор Национального грибного агентства UMDIS Максим Енченко.

Розничным сетям шампиньоны из хозяйств обходятся в 33-40 грн/кг. К Пасхе грибы могут еще немного подорожать, но розничные цены в супермаркетах и на оптовых рынках будут зависеть от имеющихся запасов товара.

Дорогие грибы заканчиваются

В Украине нет крупных производителей грибов. Многие хозяйства, которые могли претендовать на этот статус, находились на Донбассе и разорились из-за войны. В итоге рынок характеризуется частыми перепадами цен: все зависит от текущего спроса и предложения. Например, только за первый квартал 2017 года цены уже прыгали от 22 до 40 грн/кг.

И хотя компании стараются подстроиться под традиционные изменения спроса, это им удается далеко не всегда.

"Еще с января мы начинаем подстраивать цикл производства под то, чтоб собрать к Пасхе большой урожай. Но бывает так, что спрос не вырастает так сильно, как мы ожидали. В итоге — убытки", — жалуется представитель одного из небольших хозяйств в Киевской области.

Агентство UMDIS проанализировало динамику изменения цен на грибы до Великого поста, во время него и после - за восемь лет. Аналитики выявили, что с каждым годом поднятие цены в начале второй недели поста все ощутимее. Так, в 2010 и 2012 годах килограмм шампиньонов подорожал на 8 грн. В 2013 году — на 7 грн, в 2015-ом и 2016-ом — на 9 грн, а в 2017-ом — на целых 13 грн (до 40 грн/кг). Затем, после третьей недели поста, цены начинают падать и только накануне Пасхи их рост возобновляется, да и то далеко не всегда. Например, в 2012 году цена грибов прямо перед Пасхой была на 4 грн ниже, чем в пост. А в 2013-м и 2016 году расценки оставались без изменений.

В этом году, по словам участников рынка, наблюдается обычный тренд повышение цен: накануне праздника шампиньоны будут отпускать, минимум, по 29-30 грн/кг.

А вот спрос на грибы сейчас небольшой. "Поднимется в самый последний день", — прогнозирует производитель из Ровенской области.

Обычно после Пасхи интерес к грибам падает, так как украинцы начинают активнее потреблять мясо (во время поста грибы являются альтернативой животному белку). Соответственно, снижаются и цены.

Однако, рядовые потребители заметят удешевление на ценниках не раньше, чем через неделю после праздника, то есть в 20-х числах апреля. До этого времени им попытаются продать товар, закупленный по более высоким ценам.

Шампиньоны для заработка, шиитаке — для души

Структура спроса на грибы в Украине меняется медленно, но все же, по словам Максима Енченко, есть сдвиги в пользу так называемого королевского шампиньона (с коричневой шляпкой). "Этот гриб содержит больше сухого вещества (то есть, в нем меньше воды), поэтому он более плотный и ароматный. Также он дольше сохраняет товарный вид за счет коричневой шляпки, которая со временем просто становится темнее", — рассказывают производители.

Его доля постепенно растет и на сегодняшний день составляет около 7% от общего объема продаж шампиньонов. Львиную долю украинского рынка, свыше 90%, занимают белые шампиньоны. И тому есть свои причины.

"Технология производства королевского шампиньона значительно дороже, а отпускная цена отличается не более, чем на 2-3 грн/кг. Поэтому мы держим темные шампиньоны для ассортимента, а зарабатываем на белых", — рассказал директор Гелека-М Игорь Музыка.

Королевские шампиньоны

При том, что в Европе доля королевского гриба быстро растет, обеспечивая около 30% всех продаж. По словам Музыки, чтобы его производство было выгодным, отпускная цена должна быть, как минимум, на 10% выше, чем на белый шампиньон.

Небольшую долю рынка (не более 5%) занимают вешенки. А более экзотические грибы (шиитаке, эринги и эноки), которые также выращиваются в Украине единичными хозяйствами, занимают долю, сравнимую со статистической погрешностью, совокупно не более 1%.

Экзотические грибы крупные сети стараются закупать для ассортимента, так как цена на них выше в разы, а потому спрос минимальный.

"Там совсем другая технология выращивания, что при маленьком спросе дает очень высокую себестоимость. К тому же немалая часть экзотических грибов — это импорт", —поясняют в UMDIS.

Например, цена гриба эноки из Таиланда — 540 грн/кг, японского шимеи или шимеджи 576 грн/кг, китайских шиитаке — 210 грн/кг.

Грибы шиитаке

При этом развесной белый шампиньон стоит в торговых сетях в среднем 42 грн/кг, а королевский — 59 грн/кг. Свежий упакованный гриб в лотках из полистирола разной емкости стоит от 68,6 грн до 87,9 грн (в пересчете на килограмм). Чем меньше вес упаковки, тем дороже выходит гриб. В плетеных корзинках из шпона шампиньоны продаются в среднем по 63-70 грн/кг. Уже порезанные свежие грибы выходят в среднем по 76 грн/кг.

В начале этой недели самые дешевые грибы были в Ровно, где хозяйства отпускали товар по 21 грн/кг (для сравнения в Киеве — по 22-25 грн/кг). По словам одного из местных производителей, грибов здесь оказалось столько, что попытку заработать на нем перед праздниками предприняли даже рыночные торговцы канцтоварами. Такого, по словам производителей здесь раньше не наблюдалось.

Не грибное лето

По мере приближения лета спрос на грибы традиционно идет на спад, так как украинцы переходят на ранние овощи и зелень. Ценовое дно ожидается в июле-сентябре, когда в продажу поступят еще и лесные грибы.

"Многие предпочитают дары леса, а не культивируемые грибы. Поэтому все будет зависеть от погодных условий. Если будет стоять засуха, то и лесных грибов будет мало, если наоборот, пойдут дожди, цены на фермерский гриб могут еще упасть", — говорят в UMDIS .

Чтобы сгладить влияние этого фактора, производители традиционно сокращают выращивание грибов летом, подстраиваясь под текущий спрос. "Чтобы покупали больше – надо пропагандировать потребление. Но реклама стоит денег, а их у производителей нет", — рассуждает Музыка.