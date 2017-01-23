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В Украине вырос тариф на электричество для бизнеса http://www.segodnya.ua/img/article/7908/21_main.1485168732.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/21_tn.1485168732.jpg Бизнес Стоимость электроэнергии для украинских предприятий повышается максимум на три процента

В Украине вырос тариф на электричество для бизнеса

Сегодня, 12:51

Стоимость электроэнергии для украинских предприятий повышается максимум на три процента

Электричество подорожает для бизнеса. Фото: &quot;Сегодня&quot;
Электричество подорожает для бизнеса. Фото: "Сегодня"

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила розничные тарифы на электроэнергию, отпускаемую для каждого класса потребителей, кроме населения, с 1 февраля 2017 года. Повышение стоимости касается потребителей первого и второго классов напряжения энергоснабжающих компаний.

Как свидетельствуют данные пресс-службы регулятора, стоимость электроэнергии для украинских предприятий возрастет на 1 – 3%. 

Только два энергопредприятия из списка НКРЭКУ пока не обязали повысить тарифы. Эти энергоснабжающие компании работают в Николаевской и Львовской областях.

Как известно, к первому классу потребителей электроэнергии относятся крупные промпредприятия, получающие электричество со степенью напряжения выше 27,5 кВт. 

5688 * На территории осуществления лицензированной деятельности, кроме территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия или осуществляют их не в полном объеме 
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