В Украине вырос тариф на электричество для бизнеса
Стоимость электроэнергии для украинских предприятий повышается максимум на три процента
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила розничные тарифы на электроэнергию, отпускаемую для каждого класса потребителей, кроме населения, с 1 февраля 2017 года. Повышение стоимости касается потребителей первого и второго классов напряжения энергоснабжающих компаний.
Как свидетельствуют данные пресс-службы регулятора, стоимость электроэнергии для украинских предприятий возрастет на 1 – 3%.
Только два энергопредприятия из списка НКРЭКУ пока не обязали повысить тарифы. Эти энергоснабжающие компании работают в Николаевской и Львовской областях.
Как известно, к первому классу потребителей электроэнергии относятся крупные промпредприятия, получающие электричество со степенью напряжения выше 27,5 кВт.
* На территории осуществления лицензированной деятельности, кроме территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия или осуществляют их не в полном объеме
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