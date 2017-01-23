В Украине вырос тариф на электричество для бизнеса

Стоимость электроэнергии для украинских предприятий повышается максимум на три процента

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила розничные тарифы на электроэнергию, отпускаемую для каждого класса потребителей, кроме населения, с 1 февраля 2017 года. Повышение стоимости касается потребителей первого и второго классов напряжения энергоснабжающих компаний.

Как свидетельствуют данные пресс-службы регулятора, стоимость электроэнергии для украинских предприятий возрастет на 1 – 3%.

Только два энергопредприятия из списка НКРЭКУ пока не обязали повысить тарифы. Эти энергоснабжающие компании работают в Николаевской и Львовской областях.

Как известно, к первому классу потребителей электроэнергии относятся крупные промпредприятия, получающие электричество со степенью напряжения выше 27,5 кВт.

* На территории осуществления лицензированной деятельности, кроме территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия или осуществляют их не в полном объеме