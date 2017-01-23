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Вместо бизнеса из Европы и США в Украину идут инвесторы с Ближнего Востока http://www.segodnya.ua/img/article/7907/99_main.1485166806.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/99_tn.1485166806.jpg Бизнес Иностранцы ориентируются в основном на сотрудничество с частными предприятиями

Вместо бизнеса из Европы и США в Украину идут инвесторы с Ближнего Востока

Сегодня, 12:19

Иностранцы ориентируются в основном на сотрудничество с частными предприятиями

В Украину хочет вкладывать Ближний Восток. Фото: Pixabay
В Украину хочет вкладывать Ближний Восток. Фото: Pixabay

Основной инвестиционный интерес к Украине проявляют страны Ближнего Востока, а не Европа и Америка, сообщил глава Офиса сопровождения инвестиций Даниэл Билак на семинаре по экономическому развитию регионов.

"Когда меня назначили в начале ноября, я думал, что буду (инвестиции – Ред.) в Америке и Европе искать. А стучат в двери страны с Ближнего Востока. Их интересует, во-первых, продовольственная безопасность, а также долгосрочные инвестиции", – сказал он.

Билак отметил, что основной проблемой крупных инвестиций в Украину является отсутствие проектов необходимого масштаба, в которые можно было бы вложить значительный для международных инвесторов объем средств.

"Проблема в том, что у нас государственных проектов такого масштаба никогда не было. Я понял, что нам нужно их ориентировать на сотрудничество с нашими украинскими бизнесами. Тут есть проекты. Например, агрокомпании, у которых сейчас проблемы с банковским финансированием, они готовы вместо того, чтобы сеять, собирать и продавать, двигаться по цепи добавленной стоимости – переработка, производство фермерского оборудования и так далее", – подчеркнул глава Офиса сопровождения инвестиций.

Как сообщалось, по словам министра экономического развития и торговли Степана Кубива, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2016 году составил 3,8 млрд долларов, что почти вдвое превысило показатель 2015 года.
инвестиции, Украина, инвесторы, иностранцы, восток

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Источник:

УНИАН

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