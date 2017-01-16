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Южанина дала совет тем, у кого есть "спящий" ФЛП http://www.segodnya.ua/img/article/7886/93_main.1484577863.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/93_tn.1484577863.jpg Бизнес По ее словам, парламент нарабатывает законопроект, который позволит ввести льготный период по оплате ЕСВ

Южанина дала совет тем, у кого есть "спящий" ФЛП

Сегодня, 16:44

По ее словам, парламент нарабатывает законопроект, который позволит ввести льготный период по оплате ЕСВ

Нина Южанина. Фото: rbc.ua
Нина Южанина. Фото: rbc.ua

Парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики нарабатывает изменения в приказ Министерства финансов об упрощении снятия с учета плательщиков единого социального взноса (ЕСВ). Об этом написала на своей странице в Facebook глава комитета Нина Южанина.

"Сейчас активно нарабатываем изменения в приказ Министерства финансов №1162 с тем, чтобы максимально упростить снятие с учета плательщиков единого взноса. То есть те, кто зарегистрировал прекращении деятельности в декабре – январе, а не будут платить ЕСВ за январь и в последующих периодах", – написала нардеп.

Также Южанина посоветовала Физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) на общей системе налогообложения, которые не осуществляют деятельность, но с 1 января 2017 будут платить ЕСВ, обратиться к госрегистратору о прекращении деятельности.

Напомним, ранее вице-премьер Павел Розенко рассказал, что в Украине около 800 тыс. "спящих" ФЛП.
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