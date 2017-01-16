Южанина дала совет тем, у кого есть "спящий" ФЛП

По ее словам, парламент нарабатывает законопроект, который позволит ввести льготный период по оплате ЕСВ

Парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики нарабатывает изменения в приказ Министерства финансов об упрощении снятия с учета плательщиков единого социального взноса (ЕСВ). Об этом написала на своей странице в Facebook глава комитета Нина Южанина.

"Сейчас активно нарабатываем изменения в приказ Министерства финансов №1162 с тем, чтобы максимально упростить снятие с учета плательщиков единого взноса. То есть те, кто зарегистрировал прекращении деятельности в декабре – январе, а не будут платить ЕСВ за январь и в последующих периодах", – написала нардеп.

Также Южанина посоветовала Физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) на общей системе налогообложения, которые не осуществляют деятельность, но с 1 января 2017 будут платить ЕСВ, обратиться к госрегистратору о прекращении деятельности.

Напомним, ранее вице-премьер Павел Розенко рассказал, что в Украине около 800 тыс. "спящих" ФЛП.