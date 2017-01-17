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"Запорожсталь" провела общественные слушания по эко-проекту строительства цеха http://www.segodnya.ua/img/article/7890/0_main.1484652297.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/0_tn.1484652297.jpg Бизнес Участие в обсуждениях приняли экологи, ученые, представители власти и общественности

"Запорожсталь" провела общественные слушания по эко-проекту строительства цеха

Сегодня, 13:23

Участие в обсуждениях приняли экологи, ученые, представители власти и общественности

Строительство кислородно-конвертерного цеха - приоритет номер один масштабной экологической модернизации комбината, говорит Ростислав Шурма
Строительство кислородно-конвертерного цеха - приоритет номер один масштабной экологической модернизации комбината, говорит Ростислав Шурма

ПАО "Запорожсталь" 17 января 2017 года провело в Запорожье общественные слушания по проекту "Реконструкция сталеплавильного производства, со строительством комплекса по производству горячекатаных рулонов в составе конвертерного отделения, отделения литейно-прокатных модулей и вспомогательных производств".

В общественных слушаниях приняли участие представители областной и городской власти, эксперты – экологи Украины, представители науки, общественность Запорожья.

Общественные слушания прошли в формате открытого диалога: помимо выступлений официальных представителей от комбината и региональной власти по реализации проекта жители Запорожья получили ответы на вопросы о сроках исполнения проекта, воздействии на окружающую среду и о закрытии устаревшего мартеновского производства предприятия.

Напомним, в конце декабря 2016 года Всеукраинская экологическая лига выступила инициатором и организатором проведения круглого стола по проекту реконструкции сталеплавильного производства ПАО "Запорожсталь". В рамках круглого стола проект проанализировали эксперты, экологи дали ему позитивную оценку. Замечания специалистов были учтены в проекте.

"Строительство современного конвертерного цеха – это важнейший проект, с реализацией которого мы достигнем комплексного эффекта: модернизируем комбинат и приведем его к европейским стандартам, снизим нагрузку на регион, с привлечением многомиллионных инвестиций совершим прорыв в экономическом развитии города. И мы искренне считаем, что этот проект можно успешно реализовать только обсудив его в открытом диалоге, при участии общественности и высококвалифицированных экспертов, как это происходит сегодня", – отметил генеральный директор ПАО "Запорожсталь" Ростислав Шурма.

На проектные работы по кислородно-конвертерному цеху "Запорожсталь" направила уже более 500 млн гривен собственных средств. Комбинат привлек лучшие мировые практики – ведущих мировых производителей – компании Primetals и SMS Siemag. Проектную документацию готовили ведущие украинские институты "УкрГипромез" и "Энергосталь".

"Проект важный для города во всех аспектах – как в экологическом, так и экономическом. Сейчас продолжается работа над усовершенствованием проекта – и это позитивный пример взаимодействия бизнеса и общественности для достижения единой цели. Проведение комбинатом общественных слушаний – это шаг к открытому цивилизованному диалогу, позитивный прецедент, на который необходимо равняться всем предприятиям",- подчеркнула руководитель Запорожской областной организации Всеукраинской экологической лиги Ирина Пирогова.

Масштабная экологическая реконструкция сталеплавильного производства комбината "Запорожсталь" – это завершающая точка в крупнейшей программе модернизации производственных мощностей предприятия, с экологической составляющей. Общая сумма инвестиций в строительство кислородно-конвертерного цеха – около 1,3 млрд долларов. С 2012 года в экологическую модернизацию предприятия направлено более 5,6 млрд гривен. Среди крупнейших реализованных проектов – масштабная реконструкция газоочистных систем аглофабрики предприятия, реконструкция доменной печи № 4 со строительством аспирации литейного двора и бункерной эстакады, строительство новой линии солянокислотного травления НТА-4.

Справка: ПАО "Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира.

Специализация комбината – высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, х/к лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции комбината являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.
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