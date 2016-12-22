В 2016 году "Укргидроэнерго" уплатило почти два миллиарда налогов

Компания "Укргидроэнерго" в 2016 году уплатила почти два миллиарда налогов.



Об этом сообщил генеральный директор ОАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота во время торжественных мероприятий по случаю Дня энергетики в Каневе.



За 11 месяцев 2016 предприятие уплатило в бюджеты разных уровней почти в три раза больше налогов, чем в прошлом году – 1,9 млрд грн. А Каневская гидроэлектростанция – 36,6 млн грн. Из них почти 18 млн грн направлены или в виде субвенций вернулись в областной, местный и поселковые бюджеты. В областные бюджеты направляют 50% налога за пользование водными ресурсами. Плата за землю, налог на недвижимое имущество идут в местный бюджет. Также возвращаются в областной и местный бюджеты 75% налога на доходы физических лиц, работающих на станции.



Кроме этого, Игорь Сирота отметил, что высшей ценностью для "Укргидроэнерго" является сохранение природы и устойчивое развитие общества.



Руководитель госпредприятия рассказал, что при поддержке международных финансовых институтов, таких как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк проводится масштабная реабилитация украинских ГЭС. Уже модернизировано более половины гидроагрегатов. В частности внедрили новую систему управления, которая предупреждает возникновение аварийных ситуаций.



Сейчас международные финансовые структуры рассматривают возможность финансирования проектов Каневской ГАЭС, Каховской ГЭС-2, каскада Днестровской ГЭС.