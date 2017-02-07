Американские биржи закрылись в минусе на ожидании новых указов Трампа

Инвесторы ждут, сможет ли президент США выполнить свои обещания по снижению налогов и фискальному стимулированию

Основные фондовые индексы США в понедельник снизились в основном в "красной зоне" на фоне ожидания инвесторами новых мер президента США Дональда Трампа и новостях компаний, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,09% — до 20052,42 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,06%, до 5663,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,21%, до 2292,56 пункта.

Инвесторы ждут, сможет ли президент США выполнить свои обещания по снижению налогов и фискальному стимулированию. На прошлой неделе Трамп подписал два указа, предполагающих введение изменений к закону Додда-Франка, который ограничивает доступ к финансовым ресурсам страны, и призванных защитить рост и уверенность потребителей.

Вместе с тем участники рынка обеспокоены возникшей напряженностью после указа Трампа, который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран, а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Чистая прибыль одной из крупнейших компаний по производству игрушек Hasbro по итогам 2016 года выросла на 19,3% в годовом выражении, до 533,151 миллиона долларов, выручка достигла 5,019 миллиарда долларов (рост на 12,8%).

Также инвесторы обратили внимание на новость о том, что глава ювелирной компании Tiffany & Co Фредерик Куменаль (Frederic Cumenal) покинул свой пост. Кто займет эту должность, пока неизвестно.

"Сегодняшняя торговля на паузе после роста на фоне отсутствия значительных новостей", — сказала агентству MarketWatch старший портфельный менеджер TCW Диана Джаффи (Diane Jaffee).

Позднее на этой неделе опубликуют свои отчеты такие компании, как Gilead Sciences, Walt Disney и Coca-Cola.



