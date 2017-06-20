Банковский кризис "украл" у Украины 14% ВВП

Сегодня, 14:30

В Нацбанке подсчитали, что большинство расходов связано с капитализацией ПриватБанка 

Фото: Jeff Djevdet | Flickr
Фото: Jeff Djevdet | Flickr

Расходы государства на преодоление последствий пережитого трехлетнего банковского кризиса составили около 14% ВВП. Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук.

"Нам было интересно сопоставить нашу статистику с опытом других стран, которые также пережили длительные системные кризисы. Мы посчитали, что в целом расходы государства, или фискальные расходы, на преодоление последствий кризиса составили около 14% ВВП", – сказал Ваврищук.

По его словам, большинство этих расходов связаны с капитализацией ПриватБанка и государственных банков, выплатами вкладов населению и невозвратом рефинансирования обанкротившимися банками.

"Если посмотреть шире, на расходы экономики, и посчитать не только фискальные расходы, но и потери частного сектора, то этот показатель значительно выше и составляет 38%", – добавил Ваврищук, пояснив, что этот показатель дополнительно к фискальным расходам учитывает потери средств юридических лиц и вкладов граждан свыше гарантированной суммы 200 тыс. грн, а также суммы докапитализации банков.

Как отмечается в презентации НБУ, потери Украины в связи с преодолением банковского кризиса являются умеренными на фоне показателей стран, переживших трехлетние и более длительные кризисы, где соответствующие фискальные расходы составили от 1 до 57% ВВП.

Ваврищук также заявлял, что банковский кризис в Украине уже подошел к концу.

Как сообщалось, в ходе очистки банковской системы с начала 2014 года Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка 90 банков, в том числе шести – с начала 2017 года.
За этот период Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков свыше 80 млрд грн возмещения по вкладам.
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Источник:

УНИАН

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