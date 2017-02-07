Безработных ждет бизнес-реформа

Скоро у безработных украинцев появится новая возможность получать финансирование под толковые бизнес-идеи. Для этого Госслужба занятости перезагружает подготовку предпринимателей из числа неработающих. "Сегодня" выяснила, когда же безработные украинцы смогут поучаствовать в новых реформах власти.

СУТЬ. Сейчас, напомним, люди могут рассчитывать лишь на единоразововую безвозмездную помощь от ГСЗ, которая составляет в среднем 20 тыс. грн (максимум — 64 тыс. грн). Для изменения этой ситуации ГСЗ хочет подключить к реформе местные власти, международных специалистов, активистов и представителей Программы развития ООН. Экспертов планируют включить в комиссии, где безработные защищают бизнес-планы. И если идеи заинтересуют, к примеру, местные власти — то, помимо пособия от ГСЗ, будущий предприниматель сможет получить дополнительную поддержку. "Но это при условии, что средства на развитие малого бизнеса заложены в бюджетах местных советов. Мэрии не обязаны будут помогать всем безработным. Но они могут поддерживать идеи, которые, на их взгляд, кажутся перспективными. Местные советы могут поддерживать инициативу и иначе — например, предоставить в аренду помещение при подписании некоего льготного договора", — отмечает заместитель главы Госслужбы занятости Сергей Кравченко. Также безработные смогут привлекать средства от ПРООН. Там хотят разработать специальную грантовую программу, но конкретные суммы пока не озвучены. "Планируется, что в фокусе ПРООН будут проекты переселенцев, инвалидов и ветеранов АТО", — уточняет Кравченко. И, наконец, бизнес-планы, что безработные защитят в ГСЗ, будут выставляться на специальной краудфандинговой платформе. Здесь будущие предприниматели смогут получить допфинансирование от людей, компаний из разных стран. Ожидается, что платформу разработают как объединенный сайт-механизм Госслужбы занятости и Программы развития ООН.

ПИЛОТ. Реализация первого проекта в ГСЗ идет полным ходом: в январе-феврале Краудфандинговая академия ПРООН уже проводит обучение для сотрудников ГСЗ из Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Эти регионы выбраны потому, что здесь будет запускаться пилот. "Хорватские преподаватели также обучают переселенцев и ветеранов АТО, чьи бизнес-планы уже отобраны для участия (около 10 человек). Эти участники проекта ранее уже хотели открыть свое дело и подавались на грантовые программы ПРООН, но не прошли", — разъясняет начальник Управления патронатной службы и международного сотрудничества Госслужбы занятости Виктор Горленко. По его словам, сейчас сотрудники ГСЗ и участники пилота проходят обучение основам краудфандинга: в программе обучения уделяется внимание правилам съемки видео для презентации, организации процесса краудфандинга, обзорам популярного оборудования и программ. В марте бизнес-проекты участников пилота появятся в онлайне. "И все желающие смогут финансово поддержать проекты. Там есть идеи и по запуску магазинов, и по открытию производства. По истечении этого срока будет понятно, востребован ли пилот. Если отклик будет высоким, программу будем реализовывать по всей Украине. Есть все шансы, что полномасштабно проект заработает в конце июня — начале июля", — надеется Горленко.