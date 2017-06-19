Блокада на Донбассе лишила Украину сотен миллионов гривен

Украина потеряла от несанкционированной властью блокады неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской области 1% ВВП, и важно не допустить повторения таких попыток, в том числе по блокаде железнодорожных перевозок из России, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"От той блокады, которая произошла, Украина потеряла 1% ВВП – это сотни миллионов гривен, миллиарды гривен, которые могли пойти на заработные платы, на еще большее укрепление национальной валюты…", – сказал премьер на селекторном совещании по подготовке к зиме в Киеве в понедельник.

"Махновщина – это наихудший путь, которым можно идти куда-то… От таких действий пользы нет", – добавил глава правительства.

Он подчеркнул, что блокада НКТ привела к потере контроля над всеми активами в НКТ, и теперь вместо платежей в украинский бюджет, налоги и другие платежи будут используются на поддержку боевых действий преступников.

Вопрос блокады на селекторе возник в связи просьбой главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко о поддержке правоохранителей в связи с планируемой депутатами от "Самопомичи" в ближайшие выходные акции по блокированию железнодорожных поставок угля из России. По мнению главы области, эти акции должны отвлечь внимание от проблем львовского мусора.

"Полностью поддерживают позицию МВД и министра: Национальная полиция будет полностью адекватно реагировать на любое блокирование и нарушение законов. На вашей стороне закон: если кто-то будет нарушать закон, вы должны мгновенно реагировать", – заявил в ответ Гройсман.

По его словам, депутаты вместо блокирования должны вносить соответствующие законопроекты, "а не ходить и делать из себя преступника". "Должна нести политическую ответственность та сила, от которой этот депутат избран", – считает премьер.