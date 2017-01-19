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Британский фотограф показал, откуда берется энергия — от шахт до электростанций http://www.segodnya.ua/img/article/7899/41_main.1484844590.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/41_tn.1484844590.jpg Экономика В работах Мунди можно увидеть и шахтеров, выбирающих фонари-"коногонки", и склады угля, и фонтаны воды на теплоэлектростанциях, и электромонтеров, работающих на высоковольтных линиях

Британский фотограф показал, откуда берется энергия — от шахт до электростанций

Сегодня, 07:16

В работах Мунди можно увидеть и шахтеров, выбирающих фонари-"коногонки", и склады угля, и фонтаны воды на теплоэлектростанциях, и электромонтеров, работающих на высоковольтных линиях

Рандеву с ковбоем ветра. На выставке можно посмотреть вид с ветряка Ботиевской ВЭС
Рандеву с ковбоем ветра. На выставке можно посмотреть вид с ветряка Ботиевской ВЭС. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В центре Киева открылась необычная выставка британского промышленного фотографа Винсента Мунди. Называется она "Перевоплощение энергии" (Transforming Energy) и в столицу попала с небольшим опозданием — уже с декабря работы, на которых изображены разные объекты — от шахт до ветроэлектростанции — можно было посмотреть в других городах страны. Главная идея — показать посетителям, откуда в их домах берется свет, тепло и прочие блага, подаренные электричеством, с самого начала и до конца. 

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Взгляд вверх. Так выглядит небо под линией передач. Фото А. Яремчук

Это событие стало финалом двухмесячного сотрудничества человека с камерой и гигантской энергокомпании. Проект достаточно смелый: немногие готовы просто пустить фотографа снимать собственные производственные мощности, не говоря уже о том, чтобы показывать результаты его работы публике. Здесь же все на виду — от киевских градирен до днепропетровских шахт. "Мы сталкиваемся с тем, что люди на самом деле плохо представляют себе, что такое электроэнергия, откуда она берется, хотя каждый день пользуются ею у себя дома, — рассказывает директор по корпоративным коммуникациям ДТЭК Ирина Ковальчук. — Поэтому родилась идея показать всем, что это не просто трубы, железо, провода, а и некая особенная красота, промышленная, сильная".

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Мунди. "Важно заснять реальную работу". Фото А. Яремчук

Поэтому в работах Мунди можно увидеть и шахтеров, выбирающих фонари-"коногонки", и склады угля, и фонтаны воды на теплоэлектростанциях, и электромонтеров, работающих на высоковольтных линиях. Но это все — "энергия". "Перевоплощение" кроется в другом. "Мы хотели показать уголь, шахту и шахтера, оттуда поднимается энергетический ресурс. Мы хотели показать станцию, где уголь — черное золото — превращается в ток. Мы хотели показать процесс доставки — это облэнерго, — объясняет Ковальчук. — И, безусловно, два инновационных и современных направления — это ветроэнергетика и нефтегаздобыча".

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Ирина Ковальчук. "Энергия — это особенная, сильная красота"Фото А. Яремчук

Собственно, огромные поля ветряков, высокотехнологическое оборудование диспетчерской ветроэлектростанции и стройные ряды разноцветных труб газораспределительных установок и есть "трансформация", "перевоплощение" — кое-что было модернизировано, кое-что обновлено, а некоторые объекты и вовсе построены с нуля.

Фото Винсента Мунди, который снимал промышленные объекты в более чем сорока странах мира, сочетают в себе реализм и неуловимо тонкую красоту монументальных сооружений. А еще они живые— люди там не позируют, а выполняют свою повседневную работу. "Очень важно заснять этот момент реальной работы, не мешая людям, не вмешиваясь", — подчеркивает фотограф. Украина впечатляет его своим многообразием — как в промышленности (где еще можно увидеть могучие установки, построенные десятки лет назад, и обманчиво хрупкие устройства, созданные недавно), так и в людях. "Это действительно самая большая страна Европы — огромные пространства, крупные и маленькие города. Больше всего впечатляет именно разнообразие — много этнических групп, разные языки, разные люди, — улыбается он. — Все, кого я встречал, были очень-очень открыты и готовы помочь. И предельно профессиональны".

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В переплетении труб. Установка подготовки газа напоминает футуристическую паутину. Фото А. Яремчук

Не обошлось и без курьезов — некоторые кадры приходилось снимать по пояс в воде, а в конце дня Винсент и вовсе… упал в реку. Но, несмотря на это, Мунди считает этот проект "фантастическим" и готов еще раз посетить каждый объект. "Это действительно гигантские машины, огромный механизм, на фоне которого люди кажутся очень маленькими, и на первый взгляд не совсем заметна их роль. Но когда видишь, как эти люди, каждый на своем месте, приводят огромное производство в действие, управляют сложным процессом создания электроэнергии, начинаешь понимать их настоящее величие", — говорит он.

Посмотреть выставку — и даже сделать селфи на фоне ветряков или газораспределительной установки — может любой, она расположена в холле БЦ "Леонардо" на Богдана Хмельницкого, 19—21 (вход напротив Национальной оперы).
энергетика, выставка, электроэнергия, фотографии, ДТЭК

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Автор:

Бунецкий Дмитрий

Источник:

"Сегодня"

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