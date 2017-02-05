Цены на бензин достигнут 30 грн/л во второй половине года – эксперт

Сегодня, 05:21

Стоимость бензина вырастет из-за нестабильности рынка нефтепродуктов, поднятия акциза и падения гривны

Стоимость бензина можеть перейти отметку в 30 грн/л. Фото: 16sucai.com
Стоимость бензина можеть перейти отметку в 30 грн/л. Фото: 16sucai.com

В Украине бензин подорожает до 30 гривень за литр во второй половине года. Об этом "Сегодня.ua" рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Три фактора: рост цен на нефть, падение нацвалюты и повышение акциза будут негативно влиять стоимость бензина и дальше. Большие сети заправок уже поняли цены. Вероятно, на протяжении февраля продолжит дорожать бензин и дизтопливо, но не такими темпами как в январе, тем более, причин для укрепления гривны не видно. Во втором полугодии цены вырастут еще больше и могут достичь неприятной отметки в 30 гривен за литр А-95, по дизельному топливу немного дешевле", – рассказал Марунич.

По словам замдиректора научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева, если нефть подорожает на 1%, то стоимость бензина вырастит на 10 копеек за литр.

По прогнозам рейтингового агентства, S&P Global Ratings, в 2017 среднегодовая стоимость нефти марки Brent может составить 45 долларов за баррель, а в 2018 году подняться до 50 долларов.

 
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Автор:

Виталий Андроник

Источник:

"Сегодня"

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