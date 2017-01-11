Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Новости экономики
Цены на нефть растут после падения http://www.segodnya.ua/img/article/7871/60_main.1484127557.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/60_tn.1484127557.jpg Экономика Стоимость барреля марки Brent вновь превысила 54 доллара на фоне новостей из Саудовской Аравии

Цены на нефть растут после падения

Сегодня, 11:38

Стоимость барреля марки Brent вновь превысила 54 доллара на фоне новостей из Саудовской Аравии

Нефть дорожает. Фото: AFP
Нефть дорожает. Фото: AFP

Мировые цены на нефть растут на новостях об уменьшении поставок нефти со стороны Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 54,16 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на  до 51,26 доллара за баррель.

.png_278

Сдержали удорожание "черного золота" данные о росте запасов этого сырья в США.

По данным API, запасы нефти в стране увеличились на 1,5 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 6 января.

Опрошенные агентством аналитики предполагали, что индикатор вырос всего на 1,2 миллиона баррелей.

Напомним, Саудовская Аравия сообщила ряду азиатских покупателей о сокращении поставок нефти в феврале.
цены, нефть, США, Brent, WTI, цены на нефть

Вы сейчас просматриваете новость "Цены на нефть растут после падения". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Прайм

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Что будет с ценами через полгода: больше всего могут подорожать хлеб и молоко

Сегодня, 08:20

 За 2016-й инфляция менее 14%. Эксперты: еда дорожает из-за топлива

Мир

Россия сокращает добычу нефти. Фото: Рixabay

Россия стремительно сокращает объемы добычи нефти - СМИ

Вчера, 12:37

ПО соглашению с ОПЕК, РФ должна урезать объемы добываемой нефти на 300 тыс. баррелей в сутки

Украина

Эксперты обещают, что безработных в ближайшие три месяца станет больше. Фото: bigmir.net

Что ждет украинцев в 2017-м: прогноз экономистов

9 Января, 07:54

К весне зарплаты вырастут, но вот гривня подешевеет

Украина

Мясо подорожало. Фото: bestia-wm.ru

Какие продукты больше всего подорожали в Украине за последний месяц

7 Января, 11:53

Цены на безалкогольные напитки остались без изменений, а фрукты даже подешевели

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.