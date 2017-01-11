Цены на нефть растут после падения

Стоимость барреля марки Brent вновь превысила 54 доллара на фоне новостей из Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть растут на новостях об уменьшении поставок нефти со стороны Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 54,16 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на до 51,26 доллара за баррель.

Сдержали удорожание "черного золота" данные о росте запасов этого сырья в США.

По данным API, запасы нефти в стране увеличились на 1,5 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 6 января.

Опрошенные агентством аналитики предполагали, что индикатор вырос всего на 1,2 миллиона баррелей.

Напомним, Саудовская Аравия сообщила ряду азиатских покупателей о сокращении поставок нефти в феврале.