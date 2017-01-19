Цены на нефть растут после падения

Нефть дорожает в четверг после падения накануне на сигналах снижения запасов нефти в США.

Так, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:15 в четверг повысилась на до 54,36 долларов за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась до 51,47 долларов за баррель.

Товарные запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 5 млн баррелей, сообщил накануне Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API). Официальные данные Минэнерго будут обнародованы в четверг, и эксперты ожидают сокращения запасов на 1 млн баррелей.

Ранее на этой неделе Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США опубликовало прогноз, согласно которому добыча сланцевой нефти в стране может увеличиться до 4,75 млн баррелей в сутки в феврале. В январе оно составит 4,71 млн б/с, а не 4,54 млн б/с, как ожидалось в прошлом месяце.

Между тем директора нефтетрейдеров Gunvor Group и Mercuria Group дали прогноз, согласно которому нефть будет торговаться в диапазоне 50-60 долларов за баррель в 2017 году.