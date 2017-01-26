Чего ждать украинцам в 2017-м: эксперты озвучили прогноз по курсу, зарплатам и инфляции

В следующем году ожидается рост ВВП в пределах от 2,1 до 3%, а курс доллара преодолеет психологическую отметку в 27 гривен

Экономика Украины постепенно стабилизируется, считают эксперты. После продолжительного кризиса ВВП страны постепенно увеличивается, курс доллара находится в пределах прогнозируемых отметок, а темпы роста социальных стандартов опережают инфляцию. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, что ожидает украинцев в 2017-м.

Как изменятся цены и курс доллара

Курс гривни становится более предсказуемым, уверен руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. "До конца года мы ожидаем курс 28,5 гривни за доллар. Средний курс по году составит около 28 гривен", – рассказывает эксперт. При этом в прогнозе компании учитывается, что Украина получит кредитный транш от МВФ в размере одного миллиарда долларов и 600 миллионов евро макроэкономической помощи от ЕС.

"До конца года мы ожидаем курс 28,5 гривни за доллар. Средний курс по году составит около 28 гривен", – рассказывает эксперт.

Повлиять на курс гривни в этом году могут:

Решение международного суда по "долгу Януковича"

Решение международного суда по спорам Нафтогаза и Гаспрома

Поведение мировых цен на продукцию АПК и ГМК

Политическая стабильность в Украине

Cтарший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб также уверен: девальвация гривнм в 2017 году по сравнению с предыдущими годами замедлится, а курс доллара к концу года может составить 28-28,5 гривен.

"Во многом курс будет зависеть не только от внутриэкономической ситуации, но и от динамики доллара в мире под воздействием ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и экономической политики Дональда Трампа", – считает эксперт.

В то же время согласно прогнозам НБУ и Минфина, которые заложены в бюджете на этот год, курс доллара будет находиться на уровне 27,2 гривни.

Цены, если верить главному финансовому документу страны, вырастут на 8,1%. При этом аналитики "Альпари" дают более пессимистический прогноз – 8,5-9,5% инфляции. Согласно прогнозу Concorde Capital, рост цен в этом году достигнет 7,9%, а в Focus Economics предполагают рост цен на уровне 8,4% по итогам 2017-го.

Что будет с экономикой

Реальный ВВП начал расти во втором квартале 2016-го. Большинство аналитиков дают позитивные прогнозы но при этом отмечают, для того, чтобы экономика действительно начала развиваться, ВВП должен расти как минимум на 5% в год.

Concorde Capital прогнозируют рост ВВП на 2,1% в год. "Нужно обратить внимание, что значительная часть роста прошлого года – это результат низкой сравнительной базы, а поэтому для поддержки роста понадобится больший приток инвестиций. А инвестиции – это результат позитивных изменений в стране", – поясняет Александр Паращий.

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По оценкам аналитиков "Альпари", ВВП в 2017-м вырастет на 2,3-2,5%. Focus Economics прогнозируют рост на уровне 2,4%. В бюджете заложена динамика ВВП – 3%.

Вадим Иосуб отмечает: на ситуацию в стране, помимо экономических факторов, повлияют ситуация на юго-востоке и успехи в борьбе с коррупцией,

"К экономическим факторам надо отнести стабилизацию банковской системы, наращивание экспорта, прямых иностранных инвестиций и получение следующих траншей по программе расширенного финансирования МВФ, к которой, в свою очередь, привязаны макроэкономическая помощь Евросоюза, инфраструктурные кредиты Всемирного Банка и кредитные гарантии США. Важнейшие реформы как раз вытекают из программы с МВФ, и касаются рынка земли, оптимизации тарифов на тепло и электроэнергию, развития системы электронного декларирования, дальнейшей расчистки банковской системы, сокращение дефицита пенсионной системы", – считает эксперт.

Сложным периодом, уверен Александр Паращий, может стать 2019-й год. Если Украина до этого момента не реализует реформы и закончится программа сотрудничества с МВФ – выплаты по внешним долгам вырастут и стране грозит дефолт.

Что будет с зарплатами и пенсиями

Социальные стандарты (прожиточный минимум и пенсии) в этом году вырастут на 10,1%. Так, минимальная пенсия вырастет с 1247 до 1347 гривен, а прожиточный минимум с 1600 до 1762 гривен.

При этом минимальная зарплата с января этого года выросла на 200% – с 1600 до 3200 гривен и расти в этом году больше не будет.

HR-эксперт Александр Белоус уверен, что зарплаты в частном секторе будут расти независимо от индексации. "Бизнес работает по правилам рынка. Зарплаты повышают быстрее, чем в бюджетном секторе", – отмечает эксперт.

По данным Государственной службы статистики, традиционно больше всех зарабатывают работники авиационной сферы – бортпроводники, пилоты. На специализированных сайтах есть несколько открытых вакансий для стюардесс и стюардов – зарплата колеблется от 25 до 50 тысяч гривен.

Средняя зарплата в сфере авиационного транспорта – более 27 тысяч гривен. По данным Госстата, на втором месте по уровню зарплат – финансисты и страховщики (10 тысяч 507 гривен), следом за ними идут IT-шники (9 тысяч 636 гривен).

По оценкам аналитика "Альпари" Антона Козюры, зарплаты могут вырасти на 25%. "В текущих условиях в частном секторе можно ожидать роста зарплат на 20 – 25%, и со стороны предпринимателей это будет скорее вынужденным, нежели запланированным шагом.", – рассказывает эксперт.

Чаще всего, отмечают эксперты, поднимать зарплаты работодателей вынуждает рынок. Если на заявленный оклад не идут работать – зарплату приходится пересматривать.

"У нас была ситуация, когда в начале года в банках внезапно выросли зарплаты. Мы начали разбираться и выяснили, что основная доля прироста – заработная плата молодых специалистов в отделениях, которых берут без опыта. И за них банкирам приходилось сражаться с магазинами, с контакт-центрами. Если банки в среднем платили 3500, то операторам платили 4000-4500, а продавцам – 4500-5000 гривен. И банкиры вынуждены были поднимать зарплаты молодым и необстрелянным, чтобы хоть кого-то привлечь с рынка", – вспоминает HR-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина.

Эксперт уверена: зарплаты в частном секторе в следующем году могут увеличиться на 10-30%. "То, что касается бизнеса, он прибавляет зарплаты в коридоре от 10 до 30% по разным сотрудникам в год. Но это средняя температура по больнице. В принципе, при хорошей "погоде", 30% – тот максимум, на который повышаются зарплаты", – отмечает HR-эксперт rabota.ua.