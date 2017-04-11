Чем запомнилась глава НБУ Гонтарева: мнения экономистов

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева уходит с поста. Правда, еще нужно одобрение Верховной Рады, но голосование может пройти даже на нынешней неделе.

Пока остается вопрос, кто займет место главы НБУ. Эксперты называют кандидатуры руководителя "Приватбанка" Александра Шлапака, главу Фонда госимущества Игоря Билоуса (который накануне подал в отставку), главу Украинской межбанковской валютной биржи Анатолия Гулея, председателя правления "Райффайзен Банк Аваль" Владимира Лавренчука, главу совета Независимой ассоциации банков Украины Романа Шпека, советника президента Киевской школы экономики Игоря Шумило. Пока исполняющим обязанности Гонтаревой назначен ее первый заместитель Яков Смолий.

Эксперты поделились с "Сегодня", чем запомнилась Валерия Гонтарева на посту главного банкира страны. Так, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова считает, что как она человек из бизнес среды руководитель регулятора действовала жестко, но оправданно. "Благодаря ее железной воле, сегодня мы имеем полностью прозрачную систему собственности банков, отсутствие банков-пылесосов, которые работали по принципу финансовой пирамиды. Она заняла принципиальную позицию, что структура собственности банка должна быть прозрачной и банк должен иметь достаточный капитал, чтобы выполнять свои обязательства перед клиентами. И она этой позиции стойко придерживалась, невзирая на колоссальное внешнее давление всех недовольных", – перечислила Коробкова.

В свою очередь, финансовый аналитик ICU Михайло Демкив отмечает, что Гонтареву хорошо воспринимали за рубежом, что помогало Украине, в частности, договариваться с МВФ о получении новых траншей. "Гонтарева – один из немногих чиновников, о которых очень позитивно отзываются международные партнеры: МВФ, Всемирный банк и послы G7. За ее каденцию были закрыты десятки банков-пирамид и банков-моек, а реальные владельцы банков перестали прятаться за кипрскими фамилиями. Банковский сектор перестал быть вотчиной олигархов, за что Гонтарева в "награду" получала гробы и другие угрозы", – отмечает Демкив. В то же время финаналитик добавляет, что "рядовые граждане запомнят ее больше по девальвации гривны".

А экономист Иван Никитченко отмечает, что больше всего негативных эмоций Валерия Гонтарева вызывает среди простых украинцев. "Пик недоверия к банкам как раз пришелся при Валерии Гонтаревой. Виной всему – банкопад, который не давал простым людям понимания, в каком же банке можно хранить деньги. Кроме того, население постоянно опасается, что курс гривны может рухнуть в любой момент, что способствует маниакальной привычке населения хранить деньги в разных валютах. Также нельзя забывать о жестких монетарных мерах НБУ. Речь идет о довольно большом в свое время повышении учетной ставки, когда в целесообразности такого резкого скачка есть много сомнений. Это привело к заморозке кредитования, а значит, отсутствию поддержки экономики", – пояснил экономист.

При этом эксперт уточняет, что банкопад серьезно ударил и по финансовым возможностям бизнеса, ведь хотя Фонд гарантирования вкладов физлиц и выплачивает украинцам компенсации от потери депозитов в лопнувших банках, но о таких компенсациях бизнесу пока приходится разве что мечтать.

Отмнтим, что глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что руководство НБУ проверят на причастность к растрате средств, выделенных на рефинансирование ряда коммерческих банков,