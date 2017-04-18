Сколько украинцы зарабатывают на черноземе и как рынок земли изменит жизнь

Рынок земли должен заработать с 2018 года. От этого выиграет село, но может пострадать почва

Вслед за пенсионной реформой в Украине должен наконец появиться и рынок земли — это одно из требований меморандума о сотрудничестве с МВФ. Сроки установлены жесткие, до конца мая, но и депутаты, и эксперты говорят, что реально закон о рынке земли удастся принять не ранее конца года. А действовать он начнет с 2018 г. — тогда истекает срок моратория на продажу сельхозземель.

Как разъяснил премьер Владимир Гройсман, правительство сделало ставку на развитие фермерского хозяйства: в одни руки продадут не более 200 га (крупные агрохолдинги сейчас арендуют десятки тысяч гектаров), а купить землю смогут только физлица — граждане Украины. Впрочем, очевидно, что эту норму обойти несложно, сделав номинальными совладельцами агроструктуры нескольких фиктивных фермеров-украинцев, каждый из которых на бумаге будет владеть 200 га.

По словам нардепа Павла Ризаненко, закон могут принять до конца года, но он будет очень компромиссным: "Скорее всего, возьмут за основу предложения Кабмина, как компромиссный вариант, чтобы не допустить волнений в обществе, мол, распродают Украину. Хотя собственникам земли это выгодно при условии адекватной цены за гектар. По мере развития рынка могут постепенно вносить изменения, разрешив покупать землю юрлицам, а лет через 10—15, возможно, и иностранцам, это мировая практика".

Что касается стоимости земли, то, по словам депутата, ее установит рынок. По предварительным оценкам, это может быть от $500 до $5000 за гектар. "Сегодня" с помощью экспертов оценила возможные плюсы и минусы того, что земля может стать товаром, как для страны, так и для владельцев паев.

ПЛЮСЫ: ОЖИВЕТ СЕЛО, ЛЮДИ ЗАРАБОТАЮТ

Главными положительными моментами от отмены запрета на продажу сельхозземли экс-член аграрного комитета ВР Михаил Апостол, эксперт агрорынка Алексей Катюха и президент Украналитцентра Александр Охрименко считают:

- Миллиардные суммы за проданные паи вытащат из нищеты село, так как старики получат капитал, на который можно будет жить (например, положив в банк под проценты). Оценочно за все паи шести миллионам владельцев удастся выручить $28—30 млрд;

- Новые хозяева земли внедрят передовые технологии, закупят современную технику, которой ныне не развернуться на мизерных селянских участках, вырастет урожайность;

- Улучшится инвестклимат и доходы бюджета: бизнесмен купил землю, посадил овощи, построил цеха по переработке, продает консервы, платит налоги;

- Появятся новые рабочие места, так как новым хозяевам будут нужны работники;

- Прекратится отток молодежи из села, вырастет уровень квалификации аграриев, так как нужны будут, грубо говоря, не тетки с сапками, а операторы компьютеров, которые будут следить за работой оборудования.

"Местный фермер сможет основать фирму с родственником, соседом, земляком, молодая семья купит в кредит дом в селе, получит аграрное образование, откроет тут бизнес, например, сад, выращивание овощей, ягод. Закон нужно принимать, но после всенародного обсуждения и под жестким контролем государства", — говорит Апостол.

При этом Охрименко отмечает, что продажа паев — дело добровольное, но надо ввести штрафы для их владельцев за то, что они не обрабатывают землю. Альтернатива самостоятельному хозяйствованию — аренда или продажа.

МИНУСЫ: ВЗЯТКИ, ЦЕНЫ И ИСТОЩЕНИЕ

Главные опасности от продажи земельных паев таятся, по мнению наших экспертов, на уровне исполнения. И они довольно серьезные и требуют четкой проработки деталей закона "О рынке сельхозземель" и подзаконных актов.

- Пользуясь правовой необразованностью селян, паи у них могут скупить по дешевке. Возможны и принудительные продажи под давлением руководителей местных органов власти, причем "нужным" людям и в кредит. Также массовая продажа участков, особенно горожанами-наследниками, может обвалить цены на землю.

- Расцветет коррупция со стороны чиновников, переоформляющих право на землю: мол, хочешь побыстрее оформить сделку и получить деньги — плати. Участятся разбойные нападения со стороны местных и приезжих бандитов на стариков, продавших пай.

- Запрет о продаже земли только гражданам Украины станут обходить прежде всего иностранцы. Например, создав фермерское хозяйство с фиктивным главой-украинцем. Также Охрименко считает, что 200 га надела мало, дабы создать эффективное хозяйство.

- Если иностранцы-нерезиденты смогут реализовать схему с фиктивными фермерскими хозяйствами (пока предложения Кабмина этому не препятствуют), они не будут обучать местные кадры, а завезут квалифицированных рабочих со стороны и даже из-за рубежа. Это не позволит развиваться украинской глубинке, усилит напряженность в обществе, породит конфликты между местными и "понаехавшими".

- Для получения высокой прибыли новые владельцы не будут соблюдать севооборот, что истощит земли (например, сеять только подсолнечник или рапс, которые востребованы за рубежом).

АРЕНДА: ХОЗЯЕВАМ ПЛАТЯТ ПО 10 ГРИВЕН ЗА СОТКУ В ГОД

Пока в Украине не действует рынок земли, пашню у селян арендуют в основном местные фермеры. По данным Госслужбы статистики, сейчас почти 6,9 млн человек владеют паями сельхозземли общей площадью около 27,7 млн га, это около 80% пахотных земель страны, остальные — в госсосбственности. Увы, как сообщил на днях Госгеокадастр, платят арендаторы за пользование землей мизер: в среднем порядка 1000 грн в год за гектар. А на юго-востоке страны, где почвы менее плодородные, их хозяева получают и того меньше. Например, в Херсонской области арендная плата 762 грн/га в год, в Запорожской — 721 грн/га, в Донецкой — 790.

Самые дешевые горные участки в Закарпатье — всего 596 грн/га в год. А самые дорогие — полтавские и черкасские черноземы, здесь аренда соответственно 2243 и 2215 грн/га в год. Учитывая, что средний размер пая в Украине — 4 га, то селянин в полтавской глубинке максимум может заработать за свой участок менее 9 тыс. грн в год. А вот в предгорных регионах паи намного меньше, всего 0,7—1,2 га на человека, так как там меньше сельхозземель и большие семьи. Поэтому там сдача в аренду вообще малоразвита, в основном люди обрабатывают участки самостоятельно.

ПЛАТЯТ МАЛО. По словам президента Украналитцентра Александра Охрименко, арендная плата должна быть на порядок выше: "Рентабельность сельского хозяйства, по подсчетам Госстата, составляет 30—32%, поэтому фермеры и агрохолдинги могут платить 10—20 тыс. в год за аренду каждого гектара, — утверждает Охрименко. — Тогда селянин-пенсионер может получить 800—1500 грн в месяц, это для села большие деньги".

Фермеры считают такую плату адекватной. "В каждый гектар ежегодно надо вложить не менее 15 тыс. грн только на вспашку, семена, удобрения. А еще расходы на выращивание, сбор и хранение урожая, зарплату работникам. Засадив гектар картофелем, можно заработать в конце года 15—20 тыс. грн, если продать собранное скупщикам по 60—80 коп./кг. На зерновых прибыль вдвое больше, но и риски неурожая тоже, поэтому 10 тыс. грн за аренду гектара — цена нереальная", — считает фермер с Черниговщины Николай Буценко.

Эксперт агрорынка Андрей Катюха разъяснил нам, что низкие цены на аренду паев сложились оттого, что большинство их хозяев — пенсионеры либо их наследники, которые самостоятельно землю обрабатывать не могут: "У пожилых нет сил, а молодежь живет или как минимум работает в городах. Для ухода за землей нужна техника, деньги, знания. Поэтому людям выгоднее сдать пустующий надел в аренду тому, кто заплатит хоть что-то, чем не иметь ничего. Ситуация может кардинально измениться с введением рынка земли".