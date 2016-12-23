Что будет с курсом доллара после национализации "Привата" и отмены сбора в ПФ при покупке валюты

Вчера доллар продолжил дешеветь: на межбанке курс снизился на 20 коп. — до 26,24 грн в покупке до 26,28 в продаже. Упал на 10 коп. и курс наличного доллара, но только в продаже — до 27,17 грн/$, а вот в покупке, наоборот, вырос на 2 коп. — до 26,64 грн/$. Эксперты объясняют рост курса покупки дефицитом валюты в обменниках, так как население сейчас ее больше покупает, чем сдает. И прогнозируют, что гривня укрепится к новому году, поскольку паника, вызванная национализацией "ПриватБанка", быстро улеглась.

"Уже видно, что в декабре курс постепенно возвращается к 27 грн/$, — говорит экономист Иван Никитченко. — В январе курс будет на уровне 26,5—27,5. В феврале он, скорее всего, останется в этом диапазоне, но может и начать постепенно расти. Это зависит от ожиданий по получению транша МВФ в $1,7 млрд (если дадут, доллар подешевеет. — Авт.), ситуации на востоке страны и стабильности работы "ПриватБанка".

Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский тоже прогнозирует, что этой зимой курс доллара будет колебаться в нынешнем коридоре 26—27 грн/$, если не произойдет эскалации конфликта на Донбассе, новой паники населения на волне недоверия к банкам и других форс-мажоров. "Национализация "ПриватБанка" прошла довольно спокойно, не вызвав серьезной паники у населения. Это значит, что курс должен успокоиться и быть зимой стабильным. Конечно, на него могут повлиять и закупки газа, но такие колебания будут кратковременными", — считает Забловский.

А вот президент Украналитцентра Александр Охрименко говорит о возможном всплеске курса во второй половине января до 28 грн/$ и выше. По его словам, это призойдет из-за роста спроса на валюту на межбанке, так как надо будет выплатить проценты по государственным и частным долгам (порядка $2 млрд. — Авт.). "Но без паники, в феврале снова увидим 27 грн/$", — обещает эксперт.

Без пенссбора: "тень" останется

Также с 1 января депутаты отменили 2%-ный сбор в Пенсфонд при покупке валюты, поскольку он не оправдал ожиданий и давал мизерные поступления в бюджет — порядка 200 млн грн в год, или 0,3% от доходов. Напомним: 2%-ный сбор ввели с 1 января 2015 г., ожидалось, что он пополнит бюджет на 2—2,2 млрд грн.

Но, как разъяснил нам Охрименко, на деле это активизировало нелегальный рынок валюты, куда пошли не только держатели крупных сумм, но и желающие купить $100—200, дабы не переплачивать 50—60 грн на сотне долларов. "Как оказалось, государство не в состоянии ликвидировать теневой рынок, поэтому решили отменить сбор, — говорит Охрименко. — Но эта отмена мало что изменит, так как остались ограничения Нацбанка на покупку налички в банке — не более чем на 12 тыс. грн в день в одни руки. Для малого и среднего бизнеса таких сумм недостаточно. А другие легальные источники (например, межбанк), где можно купить валюту по безналу и перевести ее в наличку, доступны сейчас лишь крупным поставщикам критического импорта, например, топлива".

Другие эксперты говорят, что польза от отмены 2%-ного сбора будет. Несомненно, это положительно скажется на детенизации валютного рынка, — анализирует Никитченко. — Покупать $100—400 (в рамках лимита в 12 тыс. грн в эквиваленте) у менял уже не будет смысла, так как риски не окупят возможный более выгодный курс в несколько копеек. Но крупные суммы и оборот денег в рамках теневой экономики не выйдут на свет".

Забловский также уверен, что отмена сбора поможет успокоению курса, поскольку люди будут чаще покупать валюту в банках, ведь не придется нести допрасходов. "Но не стоит рассчитывать на серьезную детенизацию валютного рынка, потому что сейчас в банковском секторе еще много ограничений, да и около 40% экономики Украины все еще находится в тени. Пока не будет проводиться максимальная либерализация финсектора и не будут созданы условия для работы бизнеса в легальном поле, спекулянты и нелегальные обменники останутся по-прежнему в фаворе", — сказал нам Забловский.

Пока уверенно чувствуют себя и менялы. Мы на условиях анонимности поговорили с владельцем нескольких точек в Киеве, через которые, по его словам, в день проходит порядка 100 тыс. "зелени". "Курс действительно может уравняться с официальным, особенно долларовый, но серьезно на работу черного рынка это не повлияет — крупные суммы простые люди в банки не понесут, так как придется объяснять их происхождение. Особенно, если речь идет о покупке квартиры или машины, — рассказал нам меняла. — Так что нам отмена, скорее, на руку. Возможно, сделаем чуть дешевле, чем в банках, и возьмем свое за счет увеличения объемов обмена".