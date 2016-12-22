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Деньги из России утекают за границу http://www.segodnya.ua/img/article/7818/58_main.1482390090.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/58_tn.1482390090.jpg Экономика Самой популярной страной для хранения капитала россиян остается Швейцария

Деньги из России утекают за границу

Сегодня, 09:00

Самой популярной страной для хранения капитала россиян остается Швейцария

Из России утекает капитал. Фото: ТАСС
Из России утекает капитал. Фото: ТАСС

В России продолжается активный вывод денежных средств за пределы страны. Как сообщает Центробанк России (ЦБ РФ), сумма денежных переводов физических лиц в дальнее зарубежье составила 6,2 млрд долларов в третьем квартале и 18,5 млрд долларов с начала года.

За весь 2015 год было переведено 18,57 млрд долларов. Рекордный объем вывода средств из России статистика ЦБ зафиксировала в 2014 году – за год в страны дальнего зарубежья было переведено 49,825 млрд долларов, пишет Deutsche Welle.

Самой популярной страной для хранения денег для россиян продолжает оставаться Швейцария. В третьем квартале сюда было выведено из России 837 млн долларов, за 9 месяцев – 3,762 млрд, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Вторым важным направлением бегства капитала является Латвия: в третьем квартале в эту страну из России было выведено 519 млн долларов, с начала года – 1,5 млрд долларов. По сравнению с 2015 годом, объемы переведенных средств остались на прежнем уровне.

Почти на треть – до 1,3 млрд долларов за три квартала – увеличился объем денежных переводов в Китай (627 миллионов в третьем квартале). Однако, в отличие от других стран, около треть таких операций осуществляют не граждане РФ.
статистика, рф, капитал, отток, ЦБ РФ, новости России

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