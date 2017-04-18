Длительность жизни украинцев не позволяет повысить пенсионный возраст – Кабмин

Украина не согласится на повышение пенсионного возраста до европейского уровня из-за меньшей продолжительности жизни граждан. Об этом рассказал "Сегодня" вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, комментируя мнение главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена о необходимости повысить пенсионный возраст.

"Опять, к сожалению, муссируется тема поднятия пенсионного возраста, и опять говорится о том, что в Европе средний возраст выхода на пенсию выше. Безусловно, с этим можно согласиться. Но давайте тогда рядом приведем данные по длительности жизни. Длительность жизни украинцев на 10 лет меньше, чем у европейцев. Если взять соотношение выхода на пенсию к длительности жизни, то оно будет не в пользу Европейского Союза. У нас это расстояние короткое. То есть говорится о том, чтобы установить пенсионный возраст для мужчин в 65 лет, когда средняя продолжительность жизни у нас у мужчин 65 лет", – подчеркнул Розенко.

Он напомнил, что правительство предлагает свой вариант наполнения Пенсионного фонда.

"Мы видим пенсионную реформу как, прежде всего, рост экономики, рост доходов пенсионного фонда через создание новых рабочих мест, через увеличение зарплат. Кстати, зарплата в 3200 грн дала нам дополнительный ресурс пенсионного фонда Украины. И дефицит пенсионного фонда Украины в этом году будет меньше, чем в прошлом", – заверил Розенко.

Напомним, Розенко также заявил "Сегодня", что ван Роден ошибся, считая, что Украина до сих пор использует советскую пенсионную модель. По словам украинского вице-премьера, с этой системой страна покончила еще в 2000 году. Кроме того, вице-премьер считает непрофессиональными подобные заявления представителя МВФ.