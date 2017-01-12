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Доллар стремительно дорожает: на какой отметке может остановиться (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7877/82_main.1484245709.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/82_tn.1484245709.jpg Экономика Эксперты говорят, что гривна ослабела временно из-за ситуации с Приватбанком

Доллар стремительно дорожает: на какой отметке может остановиться (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 20:23

Эксперты говорят, что гривна ослабела временно из-за ситуации с Приватбанком


Доллар растет буквально по часам. Еще утром в столице он стоил двадцать восемь с половиной гривен. А к вечеру цена "зеленого" подскочила уже к 29.

Сегодня купить доллар можно за 28,60. И это минимум. Цена на американскую валюту растет.

Аншлаг вряд ли будет, говорят эксперты. По их словам, гривна ослабела временно из-за ситуации с Приватбанком. А также больших трат из госбюджета в конце прошлого года. Но вскоре нацвалюта окрепнет.

"Мы ожидаем, что с 20-х чисел экспортеры начнут продавать больше валюты на межбанке, что вернет курс в район 26-27 грн за доллар. Опять же таки – на межбанке", – сказал Юрий Нетесаный, финансовый аналитик.

"Не будет уже бюджетных значительных отчислений, по крайней мере, в январе и в феврале. Также уладится ситуация с оттоком депозитов в ПриватБанке. Плюс – мы все еще ожидаем транш МВФ, который, скорее всего, увидим в феврале", – считает Александр Параший, финансовый аналитик.

Как и в предыдущие годы к весне курс стабилизируется, говорят аналитики. В этом году он в среднем будет 28 гривен за доллар.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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