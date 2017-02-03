Экономика Украины ускорит рост – НБУ

Рост экономики Украины ускорится в 2017 году. Об этом сообщается в инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ).

Так, НБУ ожидает, что в текущем году улучшатся условия внешней торговли, что вместе с хорошим урожаем позитивно возобновит рост экспорта товаров из Украины. В свою очередь, увеличение экспортной выручки позволит предприятиям продолжать наращивать инвестиции.

"Увеличение потребительского спроса в результате повышения минимальной заработной платы также будет стимулировать экономическую активность", – добавляют в НБУ.

Нацбанк в то же время предупреждает и о проблемах.

В частности, из-за пока что небольших темпов роста экономики и низкого импортозамещения рост внутреннего спроса в Украине в значительной мере удовлетворится импортированной продукцией.

"Вследствие дополнительного инфляционного давления от поднятия минимальной заработной платы ожидается достаточно сдержанное смягчения монетарной политики, реальные процентные ставки будут оставаться относительно высокими для поддержки привлекательности сбережений в национальной валюте", – также указывают в НБУ.

В результате рост ВВП лишь незначительно ускорится – до 2,8% и 3% в 2017 и 2018 годах соответственно, резюмирует Нацбанк.

"Ключевым предположением этого прогноза является дальнейшее сотрудничество с МВФ, которое остается важным источником пополнения международных резервов страны, облегчает доступ к финансированию от других международных организаций, а также является индикатором прогресса в структурных реформах и, соответственно, инвестиционной привлекательности страны", – подчеркивают в НБУ.