Экономика Украины ускорит рост – НБУ

Сегодня, 13:31

Нацбанк ожидает улучшения условий внешней торговли 

В НБУ рассчитывают на рост экономики. Фото: Pixabay
В НБУ рассчитывают на рост экономики. Фото: Pixabay

Рост экономики Украины ускорится в 2017 году. Об этом сообщается в инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ).

Так, НБУ ожидает, что в текущем году улучшатся условия внешней торговли, что вместе с хорошим урожаем позитивно возобновит рост экспорта товаров из Украины. В свою очередь, увеличение экспортной выручки позволит предприятиям продолжать наращивать инвестиции.

"Увеличение потребительского спроса в результате повышения минимальной заработной платы также будет стимулировать экономическую активность", – добавляют в НБУ.

.png_299

Нацбанк в то же время предупреждает и о проблемах.

В частности, из-за пока что небольших темпов роста экономики и низкого импортозамещения рост внутреннего спроса в Украине в значительной мере удовлетворится импортированной продукцией.

"Вследствие дополнительного инфляционного давления от поднятия минимальной заработной платы ожидается достаточно сдержанное смягчения монетарной политики, реальные процентные ставки будут оставаться относительно высокими для поддержки привлекательности сбережений в национальной валюте", – также указывают в НБУ.

В результате рост ВВП лишь незначительно ускорится – до 2,8% и 3% в 2017 и 2018 годах соответственно, резюмирует Нацбанк. 

"Ключевым предположением этого прогноза является дальнейшее сотрудничество с МВФ, которое остается важным источником пополнения международных резервов страны, облегчает доступ к финансированию от других международных организаций, а также является индикатором прогресса в структурных реформах и, соответственно, инвестиционной привлекательности страны", – подчеркивают в НБУ.
инвестиции, экономика, нбу, Нацбанк, мвф, прогноз, ВВП, рост ВВП

Вы сейчас просматриваете новость "Экономика Украины ускорит рост – НБУ". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

В МЭРТ рассказали о росте украинской экономики. Фото: Pixabay

Кабмин увидел оживление экономики Украины

Сегодня, 11:05

Рост промпроизводства впервые за пять лет составил 2,4%

Экономика

Валерия Гонтарева. Фото: пресс-служба НБУ

Гонтарева: У банков с российским капиталом нет светлого будущего

Сегодня, 09:57

Глава НБУ была бы рада, если бы такие финучреждения были проданы

Финансы

В Украину активно идут денежные переводы из-за границы. Фото: Pixabay

В Украину активно переводят деньги из-за границы (инфографика)

Вчера, 15:29

Сумма средств, полученных в Украине, в семь раз превышает сумму денег, отправленных за рубеж

Экономика

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Фото: пресс-служба НБУ

Гонтарева назвала сроки приватизации ПриватБанка

Вчера, 14:48

К участию в капитале финучреждения уже пригласили Европейский банк реконструкции и развития

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования