Экономика Украины выросла почти на 2%
В следующем году Минэкономразвития ждет более активного повышения ВВП
По итогам 2016 года рост ВВП Украины составил 1,8%. Об этом заявила заместитель министра финансов Оксана Маркарова во время семинара, посвященного развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов Украины.
"1,8% роста в прошлом году и 3% рост, который мы прогнозируем на 2017 год", – сказала Маркарова. Как известно, по итогам третьего квартала 2016 года ВВП вырос на 2%.
Маркарова отметила, что основными приоритетами на 2017 год для украинской экономики являются инвестиции и экспорт.
Напомним, ранее Кабмин опубликовал план приоитетов до 2020 года.
В документе, в частности говорится, что экономический рост должен быть достигнут за счет увеличения экспорта и инвестиций, налоговой и таможенной реформы, дерегуляции, земельной реформы, приватизации, реформирования энергетического сектора и поддержания макроэкономической стабильности путем продолжения фискальной консолидации. Он должен обеспечить новые рабочие места, высокие зарплаты и сокращение бедности.
Как отметил вице-премьер-министр Украины Степан Кубив, этьо означает, что Украина изменила модель развития экономики.
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