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Эксперт рассказал, какие банки могут закрыться в 2017-м и кому не стоит беспокоиться http://www.segodnya.ua/img/article/7816/48_main.1482324244.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7816/48_tn.1482324244.jpg Экономика Как предполагает аналитик "Альпари", закрытие не грозит банкам с иностранным капиталом, в том числе российским 

Эксперт рассказал, какие банки могут закрыться в 2017-м и кому не стоит беспокоиться

Сегодня, 05:38

Как предполагает аналитик "Альпари", закрытие не грозит банкам с иностранным капиталом, в том числе российским 

Что будет с банками в следующем году. Фото: архив
Что будет с банками в следующем году. Фото: архив

За несколько лет количество банков в Украине сократилось с 180 до 100. Как поясняют эксперты, в результате резкой девальвации гривни большинство украинских банков оказались в плачевной ситуации: валютные депозиты, которые банки принимали при курсе восемь гривен за доллар, возвращать приходится при курсе 26. НБУ обязал владельцев банков самостоятельно провести докапитализации и компенсировать "дыру" в бюджете. Финучреждения, которые не справились с этой задачей, закрыли. Аналитик "Альпари" Антон Козюра уверен: в следующем году "очищение" банковского рынка продолжится, а в безопасности находятся только банки, входящие в крупные финансово-промышленные группы, и банки с иностранным капиталом.

"Судя по последней активности регулятора, направление его политики в следующем году останется прежним. А именно НБУ продолжит выбивать с рынка неплатежеспособные банки, при этом банки, принадлежащие основным финансово-промышленных группам, продолжат оставаться на плаву, возможно даже получая поддержку со стороны регулятора в виде докапитализации", – считает аналитик.

Как говорит Антон Козюра, к группе банков, которых не коснуться чистки регулятора, также можно отнести и банки с иностранным капиталом. Это в основном российские банки, которые в последнее время заметно нарастили присутствие в Украине.

"Что же касается средних и малых банков, которым еще удается остаться на плаву то, скорее всего, регулятивное давление на них не ослабнет. Это, безусловно, вынудит часть из них либо уйти с рынка либо пойти на слияние с более крупными финансовыми структурами", – предполагает аналитик "Альпари".

Напомним, несколько дней назад Кабинет министров принял решение национализировать крупнейший в Украине банк – "Приват". Государство гарантирует сохранность сбережений всех 20 миллионов вкладчиков. 
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Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

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