Эксперты пояснили, почему подорожали бензин и дизтопливо

Сегодня, 07:53

Топливо дорожает уже три дня. Эксперты говорят, что виноват курс доллара

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Топливо снова дорожает: еще 31 января цены на бензин и "дизель" пошли вверх на заправках премиальных сетей, а со вчерашнего дня и на остальных АЗС. По данным консалтинговой группы "А-95", подорожание и у тех, и у других — 50 коп/л.

Теперь литр обычного А-95 стоит в среднем 24,78 грн, литр ДТ — 22,39 грн. На премиальные сорта топлива цены выше: максимально 28 грн/л на А-95 и 26 грн/л на качественный зимний "дизель".

За минувшую неделю стоимость горючего уже поднялась на 22—24 коп/л, и, по прогнозам экспертов, это не предел — в ближайшие дни возможен дальнейший рост минимум на 50 коп/л.

"Это отголоски декабрьского роста оптовых цен, на которые топливная розница не отреагировала", — уточнил директор "А-95" Сергей Куюн.

По словам замдиректора НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, еще одна причина — скачки гривни в январе: "Импортеры продали старые запасы топлива, за гривни дорого купили валюту — по 28—28,5 грн/$, а тут курс пошел вниз. Поэтому за счет потребителя хотят покрыть убытки. Но пока не вижу дальнейшего роста цен на топливо".
цены, инфляция, бензин, топливо, азс, заправка, дизтопливо

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Автор:

Александр Панченко

Источник:

"Сегодня"

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