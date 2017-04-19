Экспорт яблок из Украины вернулся на докризисный уровень

Сегодня, 11:17

Главным покупателем украинских фруктов остается Беларусь

Украина активно торгует яблоками. Фото: Pixabay
Украина активно торгует яблоками. Фото: Pixabay

Экспорт украинских яблок в этом сезоне увеличился почти на 30% по сравнению с прошлым годом и в феврале достиг докризисного уровня, сообщает "Инфо-Шувар".

В период с июля 2016 по февраль 2017 Украина экспортировала 10,5 тыс. тонн яблок. Для сравнения в аналогичный период прошлых лет на внешний рынок было продано 7 тыс. тонн яблок.

"Сезон еще не закончился, но уже можно говорить, что Украина вышла на докризисные показатели экспорта",— отмечают аналитики.

По их словам, еще одним достижением текущего сезона стало расширение географии экспорта украинских яблок за счет поставок в Ливию, Австрию, Армению, Грузию, Индонезию, Ирак, Хорватию и даже Австрию, Швецию и Норвегию.

При этом Беларусь является главным покупателем украинских яблок.

Но такого увеличения экспорта недостаточно для того, чтобы цены на продукцию на внутреннем рынке существенно увеличились, предупреждают эксперты. Сегодня яблоки в Украине стоят примерно 7 – 8 грн/кг, подорожав в течение зимы на 15 – 20%. Впрочем, сейчас украинские хозяйства продают яблоки уже на 10-15% дороже, чем год назад.

На фоне увеличения экспорта Украина также наращивала импорт яблок. За 9 месяцев текущего сезона на внешнем рынке Украина купила около 10,5 тыс. тонн яблок, то есть примерно столько же, сколько и экспортировала. Такой объем почти на 15% больше, чем за тот же период прошлого сезона. Польша остается главным поставщиком яблок в Украину.
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