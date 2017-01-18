Газ может подешеветь в разы: сможет ли Украина отказаться от импорта и когда

В Украине разрабатывают стратегию развития энергетики до 2035 года. Главный приоритет – энергетическая независимость. Собственной добычи газа может хватить на потребности, как населения, так и промышленности. По оценкам экспертов, уже через пять-шесть лет уровень добычи можно значительно увеличить, что позволит отказаться от импортного газа. Однако для этого, поясняют энергетики, необходимо инвестировать миллиарды долларов. Парламентский комитет по вопросам топливо-энергетического комплекса вместе с Центром Разумкова разработал проект стратегии развития энергетической сферы. Сайт "Сегодня.ua" побывал на презентации проекта и выяснил, какие перспективы ждут Украину в ближайшие десять лет.

Реально ли отказаться от импорта газа?

В Украине есть достаточное количество сырьевого ресурса для полного обеспечения потребностей в энергии. Однако для того, чтобы не импортировать газ из Европы, уверен один из основателей Украинского института будущего Анатолий Амелин, необходимо инвестировать в собственную добычу от 3,5 до 5 миллиардов долларов. Учитывая, что только за последние несколько лет Украина потратила на импорт газа около 100 миллиардов долларов, сумма инвестиций относительно небольшая. По подсчетам института будущего, эти инвестиции позволят Украине ежегодно добывать около 30-35 миллиардов кубометров газа – потребность в импорте полностью пропадет.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, если бы Украина в результате энергоэффективности и увеличения собственной добычи газа отказалась от импорта энергоресурсов, курс гривни можно было бы удерживать на отметке в 18,5 гривни. "Я видел недавно аналитику, которая показывает: если бы мы добывали свой газ на Украине, а не покупали его за валюту, доллар бы сегодня при всех тех проблемах, которые мы имеем, не стоил бы больше 18,5 гривен", – заявил премьер.

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Кроме того, это бы позволило в несколько раз снизить тариф на газ для населения, в результате подешевели бы отопление и горячая вода. "Мы импортируем газ примерно по цене 200 долларов за тысячу кубометров, стоимость собственной добычи – 40 долларов за тысячу кубометров газа. Украина может выйти на полное обеспечение всеми энергоресурсами за 5-6 лет. При этом нужны инвестиции в размере 20 миллиардов долларов, из них 3 миллиарда долларов – инвестиции в добычу газа", – уверен Анатолий Амелин.

"Украина может выйти на полное обеспечение всеми энергоресурсами за 5-6 лет. При этом нужны инвестиции в размере 20 миллиардов долларов, из них 3 миллиарда долларов – инвестиции в добычу газа", – уверен Анатолий Амелин.

К слову, примерно пять миллиардов долларов Украина потратила на национализация ПриватБанка. Именно столько средств необходимо для того, чтобы значительно увеличить добычу газа и отказаться от импорта.

Как рассказал глава правления "Укргаздобычи" Олег Прохоренко в интервью "Сегодня.ua", Украина в 2015-м потребила 34 миллиарда кубометров газа, 20 миллиардов из низ – украинский газ, остальное приходится импортировать.

"Я считаю, при нормальной фискальной политике, при стабильном режиме, индустрия могла бы выйти на показатель добычи около 30 млрд кубометров. То есть тогда мы бы были настолько близко к энергонезависимости, насколько это возможно", – считает Прохоренко.

Помимо инвестиций, уверены эксперты, для роста добычи необходимо менять налоговое законодательство, снижать рентные ставки.

"Инвестиции должны за четыре года увеличиться в три раза. Как достичь этого результата? Систему налогообложения необходимо менять. Сейчас для добывающих компаний есть восемь разных ставок, которые зависят от формы собственности, глубины, вида ископаемых. Эта система должна быть изменена в стратегии должно быть указано, как этого достичь", – считает исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Роман Опимах.

В стратегии сказано: необходимо провести реорганизацию "Нафтогаза", имезнить действующее законодательстве, создать конкурентные условия на рынке газа, сделать газодобывающую отрасль прозрачной. Однако, конкретные шаги, которые позволят достичь этих целей, авторы стратегии не описали.

Как может измениться рынок энергетики

Самый большой сектор экономики, от которого зависит развития всей экономики страны – энергетика, уверена член парламентского комитета по вопросам ТЭК Наталья Кацер-Бучковская.

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Энергонезависимость, поясняет Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, главная цель стратегии до 2035 года. "В энергетическом балансе планируем увеличить долю восстанавливаемых источников энергии с 5,7 до более 20%. В торговой палате говорят: чего это вы только в 3,8 раз увеличили восстанавливаемые источники? Нам нужно опираться на реальность, а не летать в иллюзиях. В два раза угля в энергетическом балансе станет меньше. Это касается борьбы с изменением климата. Доля ядерной энергетики будет стабильной", – рассказывает экономист.

"В энергетическом балансе планируем увеличить долю восстанавливаемых источников энергии с 5,7 до более 20%", – рассказывает экономист.

"Увеличить добычу газа – мантра всех политиков, – рассказывает нардеп Ольга Белькова, – Но никто не говорит, за счет чего мы это сделаем". Сейчас нардеы разработали несколько законопроектов, которые позволят упростить получения земли газодобывающим компаниям для проведения разведки, снизить фискальной давление и открыть все реестры.

Согласно Стратегии развития энергетики, спрос на газ в Украине в 2025-м составит 28-30 млрд кубометров, а в 2035 – начнет расти. При этом энергоэффективность (утепление многоэтажек, установка индивидуальных тепловых пунктов) позволит сократить потребление газа населением всем на пять млрд кубометров (с 18 до 13 млрд кубометров в год).