Из-за резкого похолодания в РФ Газпром может устроить провокацию против Украины – Нафтогаз

Как отмечается, вполне вероятна ситуация, когда у Газпрома не хватит ресурсов и на обогрев своих, и на экспорт в ЕС, тогда крайними он пытается сделать Киев

В связи с сильными морозами в РФ и нехваткой газа для обеспечения российских потребителей Газпром может необоснованно обвинить Украину в невозможности обеспечить транзит. Об этом в Facebook предупреждает Нафтогаз Украины.

"Арктические холода затронули Украину только краешком и лишь на несколько дней. Настоящие холода – в России. Вполне вероятна ситуация, когда у Газпрома не хватит ресурсов и на обогрев своих, и на экспорт в ЕС. Тогда крайними он попытается сделать нас. Наше дело – публичность", – говорится в сообщении.

При этом в Нафтогазе подчеркнули, что "никаких обязательств помогать Газпрому нашими запасами, когда ему не хватает, у Украины нет".

Ранее сообщалось, что Украина в связи с усилением морозов увеличивает подъем природного газа из своих подземных хранилищ (ПХГ) до 100 млн куб. м в сутки.