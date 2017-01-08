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Из-за резкого похолодания в РФ Газпром может устроить провокацию против Украины – Нафтогаз http://www.segodnya.ua/img/article/7863/19_main.1483870318.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/19_tn.1483870318.jpg Экономика Как отмечается, вполне вероятна ситуация, когда у Газпрома не хватит ресурсов и на обогрев своих, и на экспорт в ЕС, тогда крайними он пытается сделать Киев

Из-за резкого похолодания в РФ Газпром может устроить провокацию против Украины – Нафтогаз

Сегодня, 12:11

Как отмечается, вполне вероятна ситуация, когда у Газпрома не хватит ресурсов и на обогрев своих, и на экспорт в ЕС, тогда крайними он пытается сделать Киев

&quot;Газпром&quot;. Фото: gazprom.ru
"Газпром". Фото: gazprom.ru

В связи с сильными морозами в РФ и нехваткой газа для обеспечения российских потребителей Газпром может необоснованно обвинить Украину в невозможности обеспечить транзит. Об этом в Facebook предупреждает Нафтогаз Украины.

"Арктические холода затронули Украину только краешком и лишь на несколько дней. Настоящие холода – в России. Вполне вероятна ситуация, когда у Газпрома не хватит ресурсов и на обогрев своих, и на экспорт в ЕС. Тогда крайними он попытается сделать нас. Наше дело – публичность", – говорится в сообщении.

При этом в Нафтогазе подчеркнули, что "никаких обязательств помогать Газпрому нашими запасами, когда ему не хватает, у Украины нет".

Ранее сообщалось, что Украина в связи с усилением морозов увеличивает подъем природного газа из своих подземных хранилищ (ПХГ) до 100 млн куб. м в сутки.
газ, россия, Украина, газпром, нафтогаз

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Источник:

"Сегодня"

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