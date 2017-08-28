"Газпром" обжаловал миллиардный штраф в Украине

Российский "Газпром" обратился в Верховный Суд Украины с заявлением о пересмотре решения Высшего хозяйственного суда, которым тот отклонил кассационную жалобу компании на решение по взысканию с нее штрафа и пени, наложенных Антимонопольным комитетом (АМКУ). Об этом говорится в определении суда, передают "Украинские новости".

Общая сумма штрафа и пени составляет 172 млрд гривен.

В рамках принудительного взыскания долга по этому решению суда Государственная исполнительная служба прибегла к аресту принадлежащих "Газпрому" 40,2% акций ЧАО "Газтранзит" (Киев). Были арестованы 79,877 млн гривен дивидендов, подлежащих уплате "Газпрому" от участия в ЧАО "Газтранзит", а также корпоративные права и имущество ООО "Газпром сбыт Украина". Позже "Газпром" добился отмены списания подлежащих уплате "Газпрому" 79,9 млн гривен дивидендов от "Газтранзита". Судебные тяжбы по поводу принудительного взыскания долга продолжаются.

Как известно, в феврале 2016 года АМКУ принял решение наложить на российский "Газпром" штраф в 85,9 млрд гривен, или около 3,2 млрд долларов, за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. "Газпром" прошел все судебные инстанции, однако суды оставили жалобы без рассмотрения.

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Впоследствии АМКУ насчитал 100% пени на 85,9 млрд грн штрафа в сумме 85,96 млрд грн. В декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ относительно принудительного взыскания штрафа и пени с "Газпрома" в сумме 172 млрд грн.

21 апреля Антимонопольный комитет поручил Государственной исполнительной службе взыскать 172 млрд гривен штрафа и пени с "Газпрома".