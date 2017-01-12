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"Газпром" установил исторический рекорд по экспорту газа http://www.segodnya.ua/img/article/7877/2_main.1484231158.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/2_tn.1484231158.jpg Экономика Российский монополит активно нагружает газопровод "Северный поток"

"Газпром" установил исторический рекорд по экспорту газа

Сегодня, 16:24

Российский монополит активно нагружает газопровод "Северный поток"

&quot;Газпром&quot; нарастил экспорт газа. Фото: gazprom.ru
"Газпром" нарастил экспорт газа. Фото: gazprom.ru

Российский "Газпром" установил новый исторический рекорд поставок газа на экспорт в дальнее зарубежье – 624 млн куб.м в сутки.

"Предыдущее пиковое значение – 621,8 млн куб. м – превышено на 2,2 млн куб. м", – сообщили в российской компании.

Также объем поставок по газопроводу "Северный поток" 10 и 11 января находился на рекордном суточном уровне – 167,4 млн куб. м.

Напомним, в конце декабря "Газпром" существенно сократил транзит газа через Украину из-за начала более активного использования газопроводов "Северный поток" и OPAL.

Кроме того, доля газа "Газпрома" в балансе стран дальнего зарубежья, которые получают российский газ, в 2016 году достигла 33,5% после 31% по итогам 2015 года.
газ, экспорт, газпром, рекорд, северный поток

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Источник:

Интерфакс-Украина

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