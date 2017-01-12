"Газпром" установил исторический рекорд по экспорту газа

Российский "Газпром" установил новый исторический рекорд поставок газа на экспорт в дальнее зарубежье – 624 млн куб.м в сутки.

"Предыдущее пиковое значение – 621,8 млн куб. м – превышено на 2,2 млн куб. м", – сообщили в российской компании.

Также объем поставок по газопроводу "Северный поток" 10 и 11 января находился на рекордном суточном уровне – 167,4 млн куб. м.

Напомним, в конце декабря "Газпром" существенно сократил транзит газа через Украину из-за начала более активного использования газопроводов "Северный поток" и OPAL.

Кроме того, доля газа "Газпрома" в балансе стран дальнего зарубежья, которые получают российский газ, в 2016 году достигла 33,5% после 31% по итогам 2015 года.